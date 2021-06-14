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عمر شويل - جدة خطوات وشروط الحصول على سيارة معاقين في المملكة العربية السعودية يبحث عنها عدد من المواطنين من أجل الحصول على سيارات مجهزة خصيصاً لأصحاب الإعاقة، ولكن الحصول على مثل هذه السيارات يحتاج إلى عدد من الشروط وتوافر عدد من المستندات، لذلك سنتناول اليوم أهم هذه الخطوات والشروط بجانب التعرف على الفئات المؤهلة للحصول على هذه السيارات.

خطوات وشروط الحصول على سيارة معاقين في المملكة العربية السعودية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان مؤخراً عن وجود مبادرة جديدة خاصة بمنح سيارات مجهزة لحالات ذوي الإعاقة، ولكن يتم المنح بناءً على الحالة وتشخيص الطبيب بجانب أن المريض يحصل أيضاً على حوالي 150 ألف ريال سعودي بدلاً من أن يحصل على تأمين للسيارة، ويجدر بالذكر أن هذه المبادرة بإشراف خادم الحرمين الشريفين حرصاً منه على مساعدة المحتاجين من ذوي الإعاقة ولكي يتمكنوا من الخروج للمجتمع.

شروط الحصول على سيارة المعاقين

لكي يتم الحصول على هذه السيارات معاقين فإنه يوجد العديد من الشروط المختلفة، ولابد من توافر الشروط حتى تضمن الحصول عليها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويعيش على أراضيها.

لا يزيد دخل المتقدم عن 8000 آلاف ريال سعودي.

ألا يقل العمر عن 18 عام.

أن يكون لديه إعاقة دائمة كالشلل على سبيل المثال.

المستندات الواجب توافرها من أجل التقدم للحصول على سيارة معاقين.

مستندات الحصول على سيارة معاقين

يوجد العديد من المستندات التي يجب أن يتم توفيرها بغرض الحصول على السيارة، وتتمثل هذه الأوراق فيما يلي:

صورة من بطاقة الهوية.

نسخة من كشف الكوميسون الطبي.

نسخة من شهادة الحظر المفكوك.

سيارات المعاقين المتوفرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

افانتي النترا.

دايو لاسيتي اوبترا.

لافيتا ماتريكس.

سكودا هيونداي ماتريكس.

سكودا اوكتافيا.

سيراتو موديل 2009.

كيا شوما1.

سيراتو موديل 2004.

بناء على ذلك فإنه سوف يكون متاح أن تحصل على السيارة من خلال تقديم المستندات المطلوبة، ويجب أن يتوافر الشروط المطلوبة في المتقدم.