الآن رابط فضاء أولياء التلاميذ معرفة كشف النقاط 2021 الموقع الرسمي

موقع كشف نقاط 2021 فضاء أولياء التلاميذ، قام العديد من الطلبة والطالبات بالجزائر بالبحث عن نتيجة نقاط الصف الثاني عبر موقع ثورة جاء ذلك بعد الانتهاء من أداء كافة الامتحانات المقررة لهذا العام بجميع المراحل التعليمية الابتدائي والمتوسط والثانوي وقد قامت الوزارة بعمل موقع رسمي لكي يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة بشكل أسرع دون الذهاب الي المدرسة وفقا للظروف التي تمر بها البلاد.

موقع كشف نقاط 2021

فضاء أولياء التلاميذ قام موقع كشف نقاط الجزائر بعمل الموقع لكل من الطلاب وأولياء الأمور وكذلك المعلمين لكي يتمكنوا الجميع من التواصل مع بعضهم لمعرفة أداء الطالب من خلال الإنترنت وتمكنهم من تحسين مستواهم بشكل مستمر من خلال المنزل دون الحاجة إلى التحرك والخروج بشكل مستمر كما يمكنكم الحصول على جميع النتائج سواء السانكيام والبيام وغيرها إلكترونيا من المنزل وذلك حرصا من وزارة التربية الوطنية على سلامة طلابها.

فضاء أولياء التلاميذ

كما أكدت الوزارة على أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة عن الأعوام السابقة ولكي يتمكن الطالب من معرفة النتيجة الخاصة به كل ما عليه هو وضع الرقم التعريفي الخاص به في الخانة ومن ثم اختيار المرحلة الدراسية على موقع ثورة وسوف يظهر لك بيان النقاط الخاص بك لعام 2021 بعد الضغط على كلمة الاستعلام عن النتيجة نتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق في جميع المراحل التعليمية.