نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 في المقال التالي
رابط التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بالمملكة العربية السعودية، لعام 1442 فقد اقترب موسم أداء فريضة الحج، ويسعى الكثير من المسلمين والمسلمات لأداء فريضة الحج، بكل العالم الإسلامي ولكن أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، قرار بأن الحج هذا العام 1442 مقتصر على المواطنين السعوديين، وأيضاً المقيمين بالسعودية وحددت الوزارة أن عدد الحجاج لهذا العام يصل حتى 60 ألف حاج .
رابط التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج 1442
الحج هذا العام 1442 مقتصر فقط على المواطنين والمواطنات السعوديين، وأيضا على الأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية، وحددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، 1442 ، رابط التسجيل في الحج 1442 والمتاح فقط للسعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وهو ما قررته وزارة الحج والعمرة بالسعودية.
شروط التسجيل في الحج لعام 1442
الحج هذا العام 1442 متوفر فقط للمواطنين السعوديين والمقيمين بالسعودية، ولكن حدد وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عدد من الشروط يجب توافرها حتى يحصل المتقدم على الموافقة على طلب الحج
- يشترط أن يكون المتقدم لموسم الحج هذا العام، خالى من الأمراض المزمنة.
- لابد ان يكون المتقدم عمره يبدأ من 18 عام ويصل إلى 65 عام.
- يشترط أن يكون المتقدم متحصن بأحد الطرق، فلابد أن يكون متعافي أو متحصن بجرعة لقاح.
- التسجيل للحج هذا العام 1442 متاح للمواطنين السعوديين والمقيمين بالسعودية، بشرط الا يكون قد حج من قبل 5 سنوات.
خطوات التسجيل فى الحج 1442
تمر مراحل التسجيل فى الحج هذا العام 1442، من خلال عدد بسيط من النقاط، فبعد توافر الشروط الموضوعة من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، يستطيع المتقدم التسجيل من خلال الخطوات البسيطة التالية وهي
- أولاً يتم الدخول على رابط التسجيل الإلكتروني للحج لعام 1442.
- ثانياً بعد توافر الشروط يتم التسجيل فردياً، ويحق للسيدات التسجيل بدون محرم، فيمكن من خلال جماعات من السيدات.
- ثالثاً تأتي مرحلة تحديد الباقة.
- وفي تاريخ 15 ذو القعدة لعام 1442، تبدأ مرحلة فرز الطلبات.
- وتكون الأولوية فى قبول الطلب للمواطنين الذين لم يسبق لهم الحج.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.