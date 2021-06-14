رابط التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442

رابط التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بالمملكة العربية السعودية، لعام 1442 فقد اقترب موسم أداء فريضة الحج، ويسعى الكثير من المسلمين والمسلمات لأداء فريضة الحج، بكل العالم الإسلامي ولكن أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، قرار بأن الحج هذا العام 1442 مقتصر على المواطنين السعوديين، وأيضاً المقيمين بالسعودية وحددت الوزارة أن عدد الحجاج لهذا العام يصل حتى 60 ألف حاج .

رابط التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج 1442

الحج هذا العام 1442 مقتصر فقط على المواطنين والمواطنات السعوديين، وأيضا على الأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية، وحددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، 1442 ، رابط التسجيل في الحج 1442 والمتاح فقط للسعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وهو ما قررته وزارة الحج والعمرة بالسعودية.

شروط التسجيل في الحج لعام 1442

الحج هذا العام 1442 متوفر فقط للمواطنين السعوديين والمقيمين بالسعودية، ولكن حدد وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عدد من الشروط يجب توافرها حتى يحصل المتقدم على الموافقة على طلب الحج

يشترط أن يكون المتقدم لموسم الحج هذا العام، خالى من الأمراض المزمنة.

لابد ان يكون المتقدم عمره يبدأ من 18 عام ويصل إلى 65 عام.

يشترط أن يكون المتقدم متحصن بأحد الطرق، فلابد أن يكون متعافي أو متحصن بجرعة لقاح.

التسجيل للحج هذا العام 1442 متاح للمواطنين السعوديين والمقيمين بالسعودية، بشرط الا يكون قد حج من قبل 5 سنوات.

خطوات التسجيل فى الحج 1442

تمر مراحل التسجيل فى الحج هذا العام 1442، من خلال عدد بسيط من النقاط، فبعد توافر الشروط الموضوعة من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، يستطيع المتقدم التسجيل من خلال الخطوات البسيطة التالية وهي