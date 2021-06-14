نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج رابط المسار الإلكتروني للحجاج 1442 عبر localhaj.haj.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط المسار الإلكتروني للحجاج 1442، مع اقتراب موسم الحج يزداد البحث عن رابط المسار الإلكتروني للحجاج في الداخل، فقد اعلنت وزارة الحج عن إتاحة التقديم ظهر الأحد الموافق 13 يونيو الحالي، سيتم تفعيل المسار الإلكتروني الخاص بحجاج الداخل، بعد أن أعلنت الوزارة في مؤتمر صحفي، صرح فيه نائب وزير الحج، أن الحج هذا العام مقتصر فقط على السعوديين، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد، وحرصاً من المملكة على عدم انتشار الفيروس الخطير، ولذلك سوف يتم تشديد الإجراءات الإحترازية في موسم الحج هذا العام، وسوف يكون عدد الحجاج هذا العام محدود.
رابط المسار الإلكتروني للحجاج 1442
تعمل المملكة العربية السعودية بشكل مستمر، على استخدام التكنولوجيا الحديثة في العديد من المسارات الهامة، وذلك تسهيلاً على المواطنين ومنعاً لخطر الاختلاط والتزاحم، ولذلك تم تفعيل رابط خاص للراغبين في الحج هذا العام من المواطنين السعوديين، ولذلك نقدم لكم رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442.
آلية وخطوات التسجيل
تتم عملية التسجيل بعدة مراحل، وهذه المراحل كالتالي:
- المرحلة الأولى مرحلة البحث عن البرنامج، يتم من خلال هذه المرحلة، تحديد مدينة القدوم، وتحديد نوع النفرة متعجل أم متأخر.
- يكوين المفاضلة هذه هي المرحلة الثانية، ويتم فيها إدخال كافة البيانات الخاصة بالحاج، بطريقة صحيحة وفي الخانات المخصصة لذلك دون أخطاء.
- آخر مرحلة هي مرحلة حفظ القائمة، والتي يتم فيها إضافة المرافقين وكذلك حفظ البيانات.
موعد الحجز
يتم إطلاق البوابة الإلكترونية بدايةً من الساعة الواحدة ظهراً، من مساء يوم الأحد الموافق 13\06\2021 الموافق 03\11\1442، وينتهي يوم الأربعاء 23\06\2021 الموافق 13\11\1442.
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لنائب وزير الحج من توصيات
عقد نائب وزير الحج مؤتمر صحفي، لشرح وعرض رؤية الوزارة في استقبال موسم الحج هذا العام، وأهم البنود والتوصيات التي شددت الوزارة عليها وهي كالتالي:
- الحج هذا العام متاح للمواطنين داخل المملكة وكذالك الوافدين الموجودين على أرض المملكة.
- الوزارة حريصة على سلامة ضيوف الرحمان لذلك تعمل على توفير كافة سبل الأمان والسلامة في موسم الحج.
- حرص الجهات الصحية بالمملكة على الخروج بموسم الحج بشكل آمن، ومتابعة دقيقة للوضع الصحي داخل المملكة.
- تطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة لعدم انتشار فيروس كورونا.
- التقديم متاح عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.
- الأولوية هذا العام لمن لم يسبق له الحج من قبل.
- وفي نهاية المؤتمر قال نائب الوزير، أن المملكة حريصة كل الحرص على سلامة ضيوف الرحمن.
- وعلى الخروج بموسم الحج إلى بر الأمان، وعلى ضمان أعلى معايير الجودة الممكنة.
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