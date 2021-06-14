شروط تجديد رخصة القيادة السعودية وشروط إضافة مستخدم جديد لمركبة

تجديد رخصة القيادة السعودية أمر هام جدًا للمواطنين السعوديين، وكذلك للمقيمين داخل المملكة ممن يملكون سيارات أو يعملون عليها، وللتجديد عدة شروط بسيطة سنذكرها لكم حتى تتمكنوا من الاستفادة من هذه الخدمة عبر بوابة أبشر الإلكترونية، والتي ذكرت هذه الشروط في الدليل المنشور على موقعها الرسمي، كما سنطلعكم على شروط خدمة إضافة مستخدم لمركبة.

شروط تجديد رخصة القيادة السعودية

هذه الخدمة تهدف إلى جعل الأفراد قادرين على تجديد رخصة القيادة الخاصة بهم إلكترونيًا، وهذا فيما يخص رخصة القيادة الخاصة، والرخصة الخاصة بقيادة الدراجة النارية.

أن يكون التجديد الخاص برخصة سير الدراجة النارية ساري حتى عشر سنوات.

يجب تسديد رسوم تقديم هذه الخدمة.

تسديد أي مخالفات مرورية على الفرد في حال تواجدها.

من شروط تجديد رخصة القيادة السعودية أن تكون صلاحية الرخصة عند طلب التجديد أقل من 180 يوم.

القيام بالفحص الطبي المطلوب في مركز طبي معتمد.

طريقة طلب الخدمة من خلال أبشر

من خلال حسابك المفعل في بوابة أبشر يمكنك اتباع الخطوات التالية:

من اختيار خدماتي اضغط خدمات. ثم المرور. وأخيرًا تجديد رخصة القيادة.

رسوم خدمة تجديد رخصة القيادة السعودية

سبق وأن ذكرنا أن أحد شروط تجديد رخصة القيادة السعودية هو سداد الرسوم، وهذه الرسوم مقدارها 40 ريال سعودي بالنسبة لتجديد رخصة القيادة الخاصة.

أما فيما يخص الرخصة الخاصة بسير الدراجات النارية والتي تمتد حتى 10 سنوات، فتقدر رسومها ب 200 ريال.

شروط إضافة مستخدم جديد لمركبة