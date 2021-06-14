نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجديد رخصة القيادة السعودية وشروط إضافة مستخدم جديد لمركبة في المقال التالي
تجديد رخصة القيادة السعودية أمر هام جدًا للمواطنين السعوديين، وكذلك للمقيمين داخل المملكة ممن يملكون سيارات أو يعملون عليها، وللتجديد عدة شروط بسيطة سنذكرها لكم حتى تتمكنوا من الاستفادة من هذه الخدمة عبر بوابة أبشر الإلكترونية، والتي ذكرت هذه الشروط في الدليل المنشور على موقعها الرسمي، كما سنطلعكم على شروط خدمة إضافة مستخدم لمركبة.
شروط تجديد رخصة القيادة السعودية
- هذه الخدمة تهدف إلى جعل الأفراد قادرين على تجديد رخصة القيادة الخاصة بهم إلكترونيًا، وهذا فيما يخص رخصة القيادة الخاصة، والرخصة الخاصة بقيادة الدراجة النارية.
- أن يكون التجديد الخاص برخصة سير الدراجة النارية ساري حتى عشر سنوات.
- يجب تسديد رسوم تقديم هذه الخدمة.
- تسديد أي مخالفات مرورية على الفرد في حال تواجدها.
- من شروط تجديد رخصة القيادة السعودية أن تكون صلاحية الرخصة عند طلب التجديد أقل من 180 يوم.
- القيام بالفحص الطبي المطلوب في مركز طبي معتمد.
طريقة طلب الخدمة من خلال أبشر
من خلال حسابك المفعل في بوابة أبشر يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- من اختيار خدماتي اضغط خدمات.
- ثم المرور.
- وأخيرًا تجديد رخصة القيادة.
رسوم خدمة تجديد رخصة القيادة السعودية
سبق وأن ذكرنا أن أحد شروط تجديد رخصة القيادة السعودية هو سداد الرسوم، وهذه الرسوم مقدارها 40 ريال سعودي بالنسبة لتجديد رخصة القيادة الخاصة.
أما فيما يخص الرخصة الخاصة بسير الدراجات النارية والتي تمتد حتى 10 سنوات، فتقدر رسومها ب 200 ريال.
شروط إضافة مستخدم جديد لمركبة
- تسهل أبشر على المواطنين السعوديين إضافة مستخدم جديد لمركباتهم بشكل إلكتروني وسريع.
- الشرط الأول للحصول على هذه الخدمة هو أنك تستطيع إضافة مستخدم واحد فقط غيرك لكل سيارة أو مركبة.
- لا بد وأن تكون رخصة السير صالحة.
- عدم وجود أي بلاغات على رخصة السير.
- توافر تأمين ساري.
- تعطي هذه الخدمة الحق للمستخدم الجديد بالقيادة ولكن داخل الأراضي السعودية فقط.
- من أجل إضافة مستخدم فعلي يجب أن تكون المركبة ذات رخصة قيادة خاصة، أو ما يطلق عليه (خصوصي).
- هذه الخدمة مقدمة للمواطنين فقط ولا تشمل غيرهم.
- ويجب أن يكون المواطن مسجل في أبشر للاستفادة من هذه الخدمة بشكل إلكتروني.
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