هامش ربح 0%.. تفاصيل برنامج تقسيط المشتريات من بنك الجزيرة 1442

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عمر شويل - جدة في إطار تطوير المنتجات والحلول المصرفية، فإنه يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، الاستفادة من برنامج تقسيط المشتريات من بنك الجزيرة 1442هـ، والذي يتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، وفي الوقت نفسه دون حساب أي هامش ربح، إذ إن الشعار الذي يعمل به المصرف هو لا تأجيل للمشتريات ما دام هناك إمكانية لتأجيل السداد مع برنامج الأقساط، وهو من الخدمات التي تُسهل على العملاء الحصول على السلع والمنتجات التي يريدونها في أي وقت، ودون أن يكون المال عائق في ذلك.

تفاصيل برنامج تقسيط المشتريات من بنك الجزيرة 1442

وينقسم برنامج تقسيط المشتريات من بنك الجزيرة 1442هـ، إلى أربعة أنواع، الأول منها يخص التقسيط مع أحد التجار أو المحلات المشاركين مع بنك الجزيرة في البرنامج، ودون هامش ربح ولمدة تصل حتى 12 شهرًا في حالة استخدام بطاقة بنك الجزيرة الائتمانية، ومن هؤلاء المشاركين ما يلي:

آشلي : بهامش ربح 0%، ومدة الأقساط 12 شهرًا عند الشراء بقيمة ألف ريال أو أكثر، ويسري العرض 10/05/2022، ويمكن الاتصال على رقم 920002540، للاستفسار. لولو هايبر ماركت : بهامش ربح 0% ومدة التقسيط تصل حتى 12 شهرًا، عند الشراء بقيمة ألف ريال أو أكثر، ويسري العرض حتى 31/03/2022، فيما يمكن الاتصال على رقم 920022330 للاستفسار. نون : بهامش ربح 0%، والأقساط لمدة 3 أو 6 أشهر عند الشراء بقيمة ألف ريال أو أكثر، ويسري العرض حتى 10/01/2022، ويمكن الاتصال على الرقم 8001160210، للاستفسار. اتصالات السعودية stc : بهامش ربح 0%، والتقسيط يصل إلى 12 شهرًا، عند الشراء بقيمة ألف ريال أو أكثر، ويسري العرض حتى 31/12/2021، ويمكن الاتصال على رقم 900، للاستفسار. مايز : وبهامش ربح 0%، والأقساط لمدة 12 شهرًا، عند الشراء بقيمة 700 ريال أو أكثر، ويسري العرض حتى 10/08/2021، والاتصال على الرقم 920004745، للاستفسار.

التقسيط مع غير المشاركين في برنامج تقسيط بنك الجزيرة

بالنسبة للنوع الثاني لتقسيط المشتريات من بنك الجزيرة في السعودية، فيكون من خلال المتاجر غير المشاركة في البرنامج، وفق الآتي:

لا بد من أن تكون قيمة السلعة 1500 ريال كحد أدنى، للعملية الواحدة، وأن تكون قيمتها أقل من الحد الأعلى المحدد مسبقا للبطاقة الائتمانية. لا يوجد هامش ربح للعمليات التي يجري تقسيطها في 3 أشهر، ويحتسب هامش ربح للعمليات التي يجري تقسيطها على 6 أشهر فأكثر. البرنامج يشمل جميع البطاقات الائتمانية، عدا البطاقات ذات الحد المنخفض.

تقسيط عمليات السحب أو التحويل النقدي في برنامج بنك الجزيرة

ويأتي النوع الثالث في برنامج تقسيط بنك الجزيرة السعودي، مع عمليات السحب أو التحويل النقدي، وذلك وفق الشروط التالية:

يجب أن يكون مبلغ السحب أو التحويل النقدي 1500 ريال كحد أدنى للعملية الواحدة، وتكون قيمتها أقل من حد السحب النقدي المتوفر في البطاقة الائتمانية. كما يشمل البرنامج جميع البطاقات الائتمانية عدا ذات الحد المنخفض. ولا يوجد هامش ربح للعمليات التي يجري تقسيطها على 3 أشهر، وسيجري احتساب هامش ربح للعمليات التي يجري تقسيطها على 6 أشهر فأكثر.

تقسيط فواتير الخدمات العامة عن طريق سداد

بالنسبة للنوع الرابع والأخير في برنامج تقسيط المشتريات ببنك الجزيرة السعودية، فهو خاص بتقسيط فواتير الخدمات العامة عن طريق سداد، وفق الشروط التالية:

لا بُد من أن يكون مبلغ الفاتورة 500 ريال كحد أدنى للعملية الواحدة.

يشمل البرنامج جميع البطاقات الائتمانية عدا البطاقات ذات الحد المنخفض.

كما لا يوجد هامش ربح للعمليات التي يجري تقسيطها على 3 أشهر، وسيجري احتساب هامش ربح للعمليات التي يجري تقسيطها في 6 أشهر فأكثر.

ما هو رقم بنك الجزيرة الموحد؟

وقد عدد بنك الجزيرة وسائل الإتصال سواء لعملاء البنوك أو غير ذلك، سواء كان هاتفياً أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال برنامج راضي لحماية العملاء، وقد حددت الاتصال هاتفياً عبر هذا الرقم 6666 2000 9 966+ وذلك للعملاء الحاليين في البنك، أما لغير عملاء البنك فيُمكنكهم الإتصال هاتفياً عبر هذا الرقم 9999 244 800، كما يُمكن إرسال الاستفسار الخاص بك عبر البريد الإلكتروني [email protected].





وفي حالة وجود شكوي أو إقتراح مُقدم للبنك يُمكن الاتصال عبر الأرقام التي تم ذكرها سابقاً أيضاً، أما في حالة أراد العميل تقديم بلاغ يتعلق بالفساد أو الإحتيال أو وجود مخالفات يُمكن الاتصال هاتفياً عبر الرقم 6666 2000 9 966+.