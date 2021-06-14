الفئات المستثناة من أداء فريضة الحج لعام 2021 وأهم شروط التسجيل

الفئات المستثناة من أداء فريضة الحج الآن يطوق عشاق بيت الله الحرام لمعرفة شروط الحج لهذا العام، والتي تضعها المملكة العربية السعودية لأداء الفريضة في ظل الحفاظ على صحة الحجاج وسط أزمة تفشى فيروس كورونا، على الرغم من اقتصار موسم الحج العام الماضي على المقيمين فقط داخل المملكة، ولذلك حددت وزارة الحج والعمرة الفئة ذات الأولوية في التسجيل بموسم حج هذا العام، وتكون لمن لم يحج خلال السنوات الخمس الماضية، وقد أوضح التفاهم من الدول الإسلامية حول الضوابط المعلنة، ومشدداً على أن المملكة حريصة على سلامة الحجاج أكثر من الحرص على اقتصاديات الحج، كما يمكن التعرف علي خطوات استرجاع الأموال بعد إلغاء الحجز من قبل وزارة الحج والعمرة 2021.

الفئات المستثناة من أداء فريضة الحج لعام 2021

وبناء على ما أعلن في المملكة بشأن ضوابط الحج لعام 2021، فإن هناك مجموعة من الفئات لن يكون لهم الحق في أداء فريضة الحج لهذا العام، ومن ضمن هذة الفئات ما يلي:

قد منع من أداء فريضة الفئات العمرية أقل من 18 سنة. الذين يعانون من اعتلال صحي يمنع إتمام مناسك الحج بدون مرافق. – الذين لم يتلقوا لقاح كورونا وبشرط أن يكون اللقاح معتمدا في المملكة. يكون من الفئات المستثناة من هم مصابين بمرض الفشل الكلوي. لا يسمح هذا العام لمن هم تجاوز عمرهم 60 عام بأداء فريضة الحج. أصحاب الأمراض المزمنة لا يستطيعوا الحج في عام 1442.

شروط السماح بأداء فريضة الحج لعام 2021

تضمن شروط الحج 2021 ضرورة حصول حجاج الداخل والخارج علي جرعات لقاح فيروس كورونا قبل مطلع شهر ذي الحجة. يشترط أن يكون لقاح الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية معتمدا من قبل منظمة الصحة العالمية. يلزم أن تكون الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبل دخول المملكة بنحو أسبوع. لابد من حصول جميع المكلفين والعاملين في الحج علي جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع. ثم أن تم اشتراط ارتداء الكمامة لجميع الحجاج العاملين في جميع الأوقات. إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد «سلبية» للفيروس، قبل 72 ساعة من الوصول للمملكة. يفرض علي الحاج الحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلي المملكة.

والجدير بالذكر انه أكدت وزارة الحج والعمرة لابد من جدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلي مجموعات ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج، وضرورة التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج.