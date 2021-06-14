حجز المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وشروط التسجيل haj.gov.sa

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة حجز المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وذلك مع اقتراب حلول موسم الحج لهذا العام صرحت وزارة الحج والعمرة عن قيامها بفتح الباب لتلقي طلبات التسجيل الإلكتروني للحجاج وذلك لتلقي طلبات عدد ٦٠ ألف حاج من داخل المملكة العربي السعودية فقط، وبالتزامن مع ذلك وضعت وزارة الحج والعمرة وزارة الصحة السعودية مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية من أجل إتمام الشعائر المقدسة بشكل آمن مع عدم التوسع في التجمعات والأعداد الكبيرة بين الحجاج حفاظًا على حياتهم، وعدم انتشار الأمراض بين المواطنين والوافدين بسبب التجمعات التي تشهدها مناسك الحج، ونعرض لكم خلال المقال كل ما يخص الحج ومواعيده وشروط التقديم به.

حجز المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

أعلن نائب وزير الحج والعمرة السيد عبد الفتاح مشاط أنه تم فتح باب قبول الطلبات الخاصة بالتسجيل مسار الإلكتروني لحجاج هذا العام من داخل المملكة فقط وذلك من خلال الدخول على موقع المسار الإلكتروني وإدخال البيانات المطلوبة، وذلك بدءًا من ظهر يوم الأحد الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢١ ميلادية، والموافقة ليوم ٣ ذي القعدة ١٤٤٢ هجرية.

ويجب على الراغبين في الحج أن يقوموا بالتقديم من خلال الموقع الإلكتروني في المواعيد المحددة.

شروط تلقي طلبات الحج هذا العام

يتم تلقى طلبات التسجيل الخاصة بالحجيج هذا العام ١٤٤٢ وفقك ضوابط وشروط معينة أهمها ما يلي ”