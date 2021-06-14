نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملات الحج المجانية في المملكة وكيفية التسجيل في رابط التقديم لرحلات الحج المجاني في المقال التالي

حملات الحج المجانية في المملكة طريقة التسجيل في حملات الحج المجاني من الشركات التي أعلنت عن توافر الحج لديها بطرق مجانية. ثم تعتبر أنها حملات مجانية لغير المقتدرين يتم تقديمها ابتغاء مرضاة الله. وتتميز الحملات المجانية للحج بأفضل وأرقي الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام. ثم يتسابق عليها فاعلي الخير من رجال الأعمال في المملكة لتقديم أفضل خدمة لتيسير علي الحجاج بالرعاية المادية أو الدعوية. حملات الحج المجانية حملة الراجحي المجانية للحج الداخلي.

ثم حملة الفرقان للحج الداخلي.

حملة حملة الإحسان لرحلات الحج المجانية.

ثم حملة النخبة لحملة الحج المجانية للحج الداخلي.

و حملة القرشي.

ثم حملة الأسواف للحج الداخلي.

حملة الإسلام المتحدة للرحلات الحج المجانية.

و حملة الحماد لرحلات الحج المجانية.

حملة الظفيري. شروط التسجيل في رحلات الحج المجاني التسجيل بطريقة إلكترونية من خلال موقع وزارة الحج السعودية.

الاطلاع علي شروط حجز مسار الحج الإلكتروني.

موسم الحج يقتصر علي حجاج الداخل فقط والذي يصل عددهم إلى 60 ألف حاج يشمل المقيمين والمواطنين داخل المملكة.

يجب أن تكون حالة الحاج الصحية جيدة وخالي من الأمراض المزمنة.

ثم شرط أن يكون الحاج حاصل علي اللقاح سواء كان محصن أو محصن متعافي من الإصابة. التسجيل في الحج المجاني لعام 1442 تسجيل الدخول عبر بوابة الحج والعمرة.

ثم الدخول إلى المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

الضغط علي خيار حجز الخدمات من المسار.

ثم النقر علي خيار طلب حجز.

وبعد ذلك القيام بإدخال عدد من الحجاج وأسم المدينة.

ثم يتم إختيار برنامج الحج.

الإطلاع علي البرامج المتاحة عبر الموقع واختيار احدهم.

ثم يطلب منك إدخال أرقام هويات الحجاج وتواريخ ميلادهم.

وأخيراً القيام بتسديد المبلغ المطلوب عن طريق خدمة سداد لحملات الحج المجانية في المملكة. شروط التسجيل في حملات الحج المجانية في المملكة لم يسبق للمتقدم أداء الحج سابقاً.

ثم حسن سير وسلوك الحاج المتقدم في حملات الحج المجانية.

أن يتجاوز عمر المتقدم 25 عام وعمر التابع 15 عام.

وبعد ذالك توافر متطلبات الحج للمتقدم.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولدية القدرة الجسدية علي أداء مناسك الحج. الأوراق المطلوبة للتسجيل في حملات الحج المجانية في المملكة صورة حديثة للحاج المتقدم بمقاس 4*6.

ثم تقديم عدد 2 صورة من كارت الأسرة الأمامي والخلفي الذي يحتوي علي العوائل.

إدخال رقم جوال خاص بالحاج المتقدم ومسجل باسمة.

الأوراق التي تثبت علاقة القرابة للأشخاص المرافقين للحاج المتقدم حملات الحج المجانية في المملكة. الوسوم عمر شويل - جدة حملات الحج المجانية في المملكة وكيفية التسجيل في رابط التقديم لرحلات الحج المجاني - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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