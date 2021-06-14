التسجيل في حملة الراجحي للحج وشروط القبول بها

يمكن الآن لجميع المواطنين التسجيل في حملة الراجحي للحج في السعودية، وذلك بعد أن أعلن مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية عن حملة خيرية سيقدمها البنك لأول مرة على الإطلاق، وقام بتدشين هشه،الحملة السيد عبد العزيز صالح، وهذه الحملة هي حملة التسجيل في مناسك الحج لهذا العام وهذه الحملة تعتبر مجانية تمامًا سواء للسعوديين وللمقيمين داخل المملكة من الجنسيات الأخرى، كما تم الإعلان عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن حتى يتم قبوله في الحملة.

التسجيل في حملة الراجحي للحج

صرحت إحدى الجهات المعنية أنه يمكن التقديم في حملة الراجحي للحج من خلال الدخول على موقع الراجحي الرسمي، أو يمكن الاتصال على هذا الرقم 920027768.

ويمكن التقديم إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع مصرف الراجحي

قم بإدخال كافة البيانات التي يطلبها من الرابط من اسمك وسنك والجنسية ورقم الهوية، بالضفة والى رقم الهاتف النقال.

اضغط على زر تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج

وضع مصرف الراجحي عدة شروط يجب توافرها للتقديم فر الحملة، وتلك الشروط تتمثل في:

أن تكون المرة الأولى لأداء مناسك الحج للفرد المتقدم.

أن يكون شخص حسن السير والسلوك

لا يقل عمر المتقدم عن ٢٥ سنة، أما التابعين للأفراد لا يجب أن يقل سنهم عن ١٨ سنة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون راتب الفرد الشهري أقل من ٦ الآف ريال.

المستندات المطلوبة في حملة الراجحي للحج

كما تم الإعلان عن المستندات التي يجب أن يتم تقديمها وهي كالآتي: