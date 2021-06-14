حجز موعد مكتب العمل في السعودية للاستفادة من خدماته

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن طريقة حجز موعد مكتب العمل في السعودية للاستفادة من الخدمات التي يقدمها للمواطنين، حيث أصبح حجز الموعد يتم من خلال النظام الإلكتروني، وذلك حفاظاً على صحة الجميع بعد أن ضربت جائحة كورونا المملكة العربية السعودية وباتت التجمعات والاختلاط محظور لعدم تكوين بيئة مناسبة لانتشار الفيروس بين المواطنين والمقيمين فإن مكتب العمل أعتمد على موقع إلكتروني قامت بتدشينه وزارة العمل السعودية الهدف منه الحد من التجمعات التكدسات، وذلك من خلال تقديمه لخدمة حجز موعد داخل مكتب العمل السعودي من أجل حصول المساكن والمقيم على الخدمة التي يغب فيها دون حاجة تكدس أو الانتظار وتضييع الوقت والجهد.

كيفية حجز موعد مكتب العمل



تساءل الكثير من المواطنين عن الطريقة التي يمكن من خلالها حج موعد بمكتب العمل، ويمكن حجز موعد مسبق لتلقي خدمة من مكتب العمل أو الحصول عليها إلكترونيا من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة العمل السعودية

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار ما يرغب فيه سواء حجز موعد مسبق أو أنه يريد الحجز من جديد.

إدخال البيانات المطلوبة لإتمام العملية بنجاح.

سيتم إرسال الموعد الذي تم حجزه له من قبل مكتب العمل.

الخدمات التي يقدمها مكتب العمل السعودي

يقدم مكتب العمل الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة بشكل إلكتروني تيسيرًا عليهم وحرصًا على وقتهم وجهدهم لأنها تتم دون حاجة للذهاب لمكتب العمل، وأهم الخدمات التي تقدم إلكترونيا ما يلي: