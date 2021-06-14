نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون ضامن شركة كوارا للتمويل موافقة فورية ميسر للغاية للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي شركة كوارا للتمويل تقدم قرض بدون ضامن ميسر للغاية، التي دخلت مؤخراً ضمن الشركات المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي سمة من أجل الاطمئنان أثناء الحصول على القرض، حيث توفر الشركة مجموعة من المنتجات لقطاع الأفراد والأعمال تضم مزايا عديدة منها الموافقة الفورية على القرض بجانب تسهيلات السداد متاح للنساء والرجال في القطاعات سواء الحكومي والخاص والعسكري بأقل قسط شهري وأسرع إجراءات ممكنة لا تطلب كفيل غارم الأمر الذي يجد صعوبة في هذا الشرط بالنسبة للعميل عند طلبه تمويل شخصي من الشركات أو البنوك الحكومية أو الخاصة فهناك من يقدم تسهيلات ومتطلبات بسيطة ضمن السياسات والأنظمة المتبعة له.

مزايا القرض الشخصي شركة كوارا للتمويل

وفرت كورا عدة مزايا تسمح للعميل الحصول على قرض ميسر بدون كفيل بتسهيلات كثيرة تناسب الراتب الشهري وهي على النحو التالي:-

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل ميسر لجميع القطاعات.

فترات سداد مريحة تصل حتى خمس سنوات.

قرض بدون كفيل 250 ألف ريال للنساء والرجال.

أبسط المتطلبات وأسرع إجراءات.

إمكانية الحصول على قرض إضافي للعملاء الحاصلين على تمويل شخصي من بنك الرياض.

متاح القرض للسعوديين والمقيمين.

رسوم إدارية بنسبة 1% أو 5000 ريال كحد أقصى على قيمة القرض أيهما أقل.

متاح تمويل المتقاعدين.

السداد المبكر مع خصم حسب السياسات والأحكام.

موافقة فورية.

كيفية الحصول على قرض بدون ضامن شركة كوارا للتمويل

أولاً تعبئة نموذج الطلب عبر الموقع الإلكتروني www.quarafinance.com أو زيارة إحدى الفروع علماً بأن الشركة لديها أربعة فروع في بعض محافظات المملكة (جدة – الرياض – الدمام – القصيم).

المستندات والشروط/

هوية وطنية أو الإقامة سارية الصلاحية.

سجل ائتماني جيد.

لا يقل الدخل الشهري عن 3.500 ريال سعودي.

أن يكون على رأس عمل في إحدى القطاعات.

خطاب تعريف بالراتب يوضح الراتب والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين.

ربما توجد متطلبات أو شروط أخرى تخص القواعد العمرية للعميل ولكنها كلها بسيطة لا توجد أي تعقيدات من أجل الاطمئنان.

في حالة وجود استفسار أو الاستعلام عن القرض يرجى التواصل عبر فريق خدمة العملاء للمساعدة على رقم 8001188999.