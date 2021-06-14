نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التسجيل في الجامعات السعودية | حساب النسبة الموزونة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نسب القبول في الجامعات السعودية 1443 وموعد التسجيل في الجامعات السعودية من أهم ما يرغب جميع الطلاب في الاطلاع عليه في الوقت الحالي، حيث يريد الطلاب الخريجين من الثانوية العامة بالالتحاق بالتعليم الجامعي. ويتم ذلك وفقا بمجموع كل طالب ونسب القبول في الجامعات المختلفة، ومن الجدير بالذكر أنه تم إجراء العديد من التغييرات على نسب القبول الجامعي. لذلك سوف نقدم لكم اليوم نسب القبول في الجامعات المختلفة في المملكة العربية السعودية. حتى يستطيع كل طالب من معرفة الجامعات التي يمكن الالتحاق بها وفي التخصص الذي يرغب في دراسة ونتمنى للجميع التوفيق.

التسجيل في الجامعات السعودية 1443

يجب العلم أولاً أنه يتم التسجيل في الجامعات السعودية 1443 وفقاً لرغبات الطلاب والمجموع التي تم الحصول عليه في الثانوية العامة، كما يتم أولاً حساب نسبة الموزونة، وهي عبارة عن نسبة التحصيل الدراسي للطالب. والتي يتم من خلاله التأهيل إلى الالتحاق بالجامعات السعودية، ونسبة الموزونة هي عبارة عن نتيجة الطالب في المرحلة الثانوية، ونتيجة اختبار القدرات العامة، ونتيجة اختبار التحصيلي أيضًا.

والجدير بالذكر أن موعد التسجيل في بعض الجامعات السعودية هو كالتالي:-

جامعة الملك خالد يبدأ من يوم السبت الموافق 23 – 11 – 1442 وينتهي في الخميس الموافق 28 – 11 – 1442.

القبول الموحد للطلاب بالجامعات الحكومية التقنية بالرياض يبدأ في يوم الاحد الموافق 24 – 11 – 1442. وينتهي يوم السبت الموافق 30 – 11 – 1442.

القبول الموحد للطالبات بالجامعات الحكومية التقنية بالرياض يبدأ في يوم الأثنين الموافق 25 – 11 – 1442. وينتهي يوم الأحد الموافق 1 – 12 – 1442.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يبدأ في الأحد 3-11-1442 وينتهي في الجمعة 8-11-1442.

النسب الموزونة للجامعات 1443

يتم حساب النسبة التجميعية للنتائج الثلاثة المذكورة، وهي 30% نتيجة الثانوية العامة، و30% نتيجة اختبار القدرات، و40% نتيجة الاختبار التحصيلي، ويجب أن يكون الناتج 87%، ويتم القبول في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز من مجموع 86%،. وتختلف نسبة القبول من جامعة إلى أخري في المملكة العربية السعودية. وذلك وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم العالي بالمملكة، والتي يتم الالتزام بها من قبل جميع الجامعات في المملكة العربية السعودية.

وسوف نعرض لكم نسب القبول والنسب الموزونة لبعض الجامعات السعودية وهي كالتالي:-

وسوف نعرض لكم بعض النسب الموزونة ونسب القبول لبعض الجامعات السعودية وهي كالتالي:-