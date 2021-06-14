نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تطلق خدمة تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس في المقال التالي

عمر شويل - جدة الموارد البشرية تطلق خدمة موعد إلكتروني لمراجعي مكاتب العمل والضمان الاجتماعي، حيث أن وزارة الموارد البشرية قامت بالإعلان عن إطلاقها خدمة موعد إلكتروني عبر حسابها، فوزارة الموارد البشرية تستهدف بتلك الخدمة عملاء مكاتب العمل والضمان الاجتماعي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فإن خدمة موعد إلكتروني تقدم للجنسين ذكور وإناث وذلك لبدء العمل في المكاتب حسب بروتوكولات الصحة وإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي، وأيضا الهدف من خدمة موعد إلكتروني توفير الوقت والجهد، فبعد إطلاق الخدمة وجدنا العديد من المواطنين السعوديين يبحثون عن خدمة حجز موعد إلكتروني، وسوف نعرف من خلال موقعنا علي رابط وطريقة حجز موعد إلكتروني.

تنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

قامت وزارة الموارد اليوم بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس في المملكة، حيث يبدأ تنفيذ هذا القرار من يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر يونيو الميلادي، وأكدت الوزارة علي ضرورة ألتزام أصحاب العمل بتنفيذ هذا القرار، حيث الهدف من هذا القرار الحفاظ علي صحة وسلامة العاملين، وذلك يوفر بيئة أمنة للعاملين وخالية من الإصابة بالأمراض.

إطلاق برنامج نطاقات المطور

تعلن وزارة الموارد عن إطلاقها لبرنامج نطاقات المطور والذي يسهم في رفع كفاءة وجودة سوق العمل، كما أن ذلك البرنامج يوفر العديد من فرص العمل للشباب السعوديين سواء إناث أو ذكور في المملكة العربية السعودية، كما أنه يساعد في تحسين وضع بيئة العمل ورفع نسبة التوطين في الوظائف.

تطبيق إلغاء نظام الكفيل بالمملكة

قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان من قبل عن قرار إلغاء نظام الكفيل بالمملكة العربية السعودية، حيث أن المملكة سوف تبدأ في تطبيق خدمة إلغاء نظام الكفيل من غدا الأحد الموافق 14 من شهر مارس 2021 ميلاديا، كما أنها تقدم خدمات أخري للمواطنين الوافدين بالمملكة وهي كالتالي:

خدمة تسمح للعامل بالانتقال فور انتهاء العقد بدون موافقة صاحب العمل.

تحديد طرق الانتقال أثناء العقد ولكن يشترط الالتزام بالقوانين المحددة ومدة الإشعار.

خدمة تسمح للعامل بالخروج والعودة مع تقديم طلب إلكترونيا لإشعار صاحب العمل.

تتيح الوزارة خدمة توثيق العقود

قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن توفيرها لخدمة توثيق العقود إلكترونيا، فإن خدمة توثيق العقود هي عبارة عن خدمة تساعد صاحب العمل في توثيق عقود العمل الخاصة بكل عامل من العاملين بالقطاع، فهناك أهداف تعمل الوزارة علي تحقيقها من خلال تلك الخدمة وهي كالتالي:

السعي خلف تحقيق الشفافية بعقد العمل.

فتلك الخدمة تقوم بحف الحقوق للعاملين ومنع الخلافات.

تضمن تحقيق التطابق بين نظام العمل ولائحته.

وذكرت وزارة الموارد البشرية آلية الاستفادة من تلك الخدمة المقدمة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية.

آلية الاستفادة من خدمة توثيق العقد

ذكرت الوزارة من خلال صفحتها طريقة الاستفادة من خدمة توثيق العقد إلكترونيا، وأوضحت الوزارة أن لابد ن أتباع الخطوات للاستفادة من تلك الخدمة المقدمة إلكترونيا، وخطوات الدخول لتسجيل وتوثيق العقد تمون كالتالي:

يجب أن يدخل صاحب العمل علي منصة مدد واختيار خدمة توثيق العقد.

يذكر العامل المراد استخدام الخدمة له وإدخال بياناته.

يرسل العقد للعامل ويقوم بإكمال خطوات توثيقه.

يظهر للعامل اختيارات رفض أو إتمام توثيق العقد وفي حالة مرور أسبوع ولم يتخذ العامل إجراء يلغي العقد.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق خدمة موعد إلكتروني

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انطلاق خدمة موعد إلكتروني، حيث يتمكن العملاء والمستفيدين من مكاتب العمل والضمان الاجتماعي من حجز موعد إلكتروني، كما أن خدمة حجز موعد إلكتروني تم إطلاقها بهدف تنظيم العمل وتقديم الخدمات للعملاء بطريقة مناسبة وتوفر الوقت والجهد، وتضمن لهم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية الموصي بتنفيذها من أجل الحفاظ علي صحة العملاء والمستفيدين، وأيضا يمكن للعملاء أن يستعلموا عن المواعيد الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأكدت وزارة الموارد البشرية أنها تتيح للعملاء والمستفيدين إمكانية حجز موعد إلكتروني لكافة فروع الوزارة ومكاتب الضمات الاجتماعي.

رابط وطريقة خدمة حجز موعد إلكتروني عبر موقع وزارة الموارد البشرية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح طريقة حجز موعد عبر الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية علي تويتر، وأكدت وزارة التنمية البشرية علي ضرورة اتباع خطوات حجز موعد إلكتروني حتي يتم الحجز بشكل سليم، فكما ذكرت وزارة الموارد البشرية أن خطوات خدمة حجز موعد إلكتروني كالأتي: