تعرف على الطريقة الصحيحة لتقديم شكوى لمكتب العمل ضد الكفيل

يرغب العديد من المواطنين معرفة كيفية تقديم شكوى لمكتب العمل ، حيث أن هذه الشكوى من أنواع الشكاوى التي يتم كتابتها وتقديمها لمكتب العمل ويتم اللجوء إليها عندما يتعرض الموظف لأي ظلم أو إساءة من الكفيل، وطريقة كتابة وتقديم الشكوى للموظف تختلف بناءً على نوع وحجم المشكلة، لذلك تابعوا معنا الطريقة الصحيحة لتقديم الشكوى.

تقديم شكوى لمكتب العمل ضد الكفيل

نموذج تقديم الشكوى من النماذج المهمة للعمال أو الموظفين الذين يقع عليهم الظلم من قبل الكفيل حيث أن هذه الشكوى قادرة على استرداد الحقوق، كما يتم تقديم الشكوى عندما يخالف الكفيل أي من قوانين وبنود العمل التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، وبالنسبة إلى طرق تقديم الشكوى فهما اثنين:

أولا: الطريقة الأولى المباشرة

يتم تقديم الشكوى إلى المحكمة العمالية بشكل مباشر.

ثانياً: الطريقة الغير مباشرة

هذه الطريقة تعتمد على تقديم الشكوى إلى مكتب العمل وهذه الطريقة يعتمد عليها عدد كبير من العمال، وعادة تستغرق الشكوى خمسة أشهر إلى أن تتحول إلى دعوى وتصبح في المحكمة، ويتم تقديم هذا النوع من الشكاوي من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

. يتم إضافة البيانات بغرض الدخول إلى الموقع من خلال إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تبويب ( الخدمات الإلكترونية ).

ثم يتم الضغط على كلمة ( تقديم شكوى ).

بعدها يتم ملئ النموذج الخاص بالشكوى من خلال طرف كل عامل.

ثم يتم تسجيل جميع المعلومات بشكل صحيح وبعدها يتم الضغط على إرسال.

شروط كتابة الشكوى

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر عند الإقدام على كتابة شكوى، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي: