نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي بعد التعديل 1443 في السعودية والإجازات الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بالسعودية إعلان عن التقويم الدراسي بعد التعديل 1443 في السعودية، حيث أعلنت عن بعض القرارات الهامة. من أجل تعديل نظام التعليم الحالي، والتي من المقرر العمل به في العام الجديد 1443، حيث أنه سيتم الاعتماد على التعليم الحضوري وعودة الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى. وهذا القرار يشمل المدارس والجامعات والمعاهد وجميع المؤسسات التعليمية، كما تم اتخاذ قرار ينص على تغيير العام الدراسي من فصلين إلى ثلاثة فصول. واليوم نقدم لكم تفاصيل هذه القرارات الجديدة.

التقويم الدراسي 1443 بالأسابيع

بدء الطلاب في جميع المراحل التعليمية في البحث عن التفاصيل الخاصة بالتقويم الدراسي بعد التعديل، حتى يرغب الطلاب في معرفة بداية ونهاية العام الدراسي الجديد، كما يرغب الجميع في معرفة أيام العطلات والإجازات الرسمية طوال العام، وكما ذكرنا أنه سيتم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول، حيث يكون الفصل الدراسي الأول 13 أسبوعا، وكذلك الفصل الدراسي الثاني والثالث.

التقويم الدراسي بعد التعديل 1443 في السعودية

فيما يلي نذكر لكم تفاصيل التقويم الدراسي بعد التعديل في المملكة العربية السعودية:-

سوف تبدأ الدراسية في يوم 29/8/2021.

تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول في يوم 15/11/2021.

من المقرر أن تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم 5/12/2021.

سوف تبدأ إجازة منتصف إجازة الفصل الدراسي الثاني في يوم 6/1/2022.

يتم العودة إلى الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني في يوم 16/1/2022.

إجازة الفصل الدراسي الثاني في يوم 10/3/2022.

تبدأ الدراسة الخاصة بالفصل الدراسي الثالث في 20/3/2022.

تبدأ الدراسة الخاصة بالفصل الدراسي الثالث في 20/3/2022. إجازة نهاية العام الدراسي 30/6/2022.

موعد بداية العام الدراسي 1443

بعد إعلان التقويم الدراسي وتعديلاتها للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 21 محرم 1443، الموافق أغسطس 2021 وذلك لجميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي، وتعتبر إجازة اليوم الوطني أول إجازات العام الدراسي الجديد والتي ستكون يوم الأربعاء 15 صفر 1443 الموافق 22 سبتمبر 2021، والتي ستستمر لنهاية الأسبوع.

مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني 1443

طبقاً للتعديلات التي تمت على التقويم الدراسي فإن العام الدراسي يتكون من 3 فصول، لذلك سيتم تعديل مواعيد اختبارات الفصول لعام 1443، والتي كان مقرر لها أن تكون كالآتي:-