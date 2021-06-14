نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الرياض نسعى لتحويل “سبارك” إلى مدينة رقمية بالكامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد صباح اليوم اتفاقية بنك الرياض مع مدينة الملك سلمان للطاقة spark التي تم توقيعها، وذلك لدعم الأعمال والاقتصاد الرقمي، ويعد هذا التعاقد هو الأول من نوعه، ويتضمن هذا التعاقد عشرة مبادرات، وجاءت هذه الاتفاقية بهدف دعم المملكة العربية السعودية، ودعم ترتيبها في سهولة الأعمال و الاقتصاد الرقمي، وكما أكد من جانبه السيد / طارق السدحان ، والذي يشغل سيادته منصب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير للغاية في تعزيز تحويل القطاع المالي في المملكة العربية السعودية إلى التحول الرقمي بالكامل ، وخص بالذكر مدينة الملك سلمان للطاقة ” سبارك ” .

كما أكد سيادته أثناء حوار له، إن المحاولات الآن التي تشغل بالنا هو دعم المملكة العربية السعودية إلى التطوير بكافة انواعه، لمكانة المملكة الكبيرة المرموقة و المشهود بها حول العالم، ووضعها الذي يليق بها كدولة حديث دائمة التطوير ، وتنظر إلى المستقبل بنظرة ثقافية وعلمية ، وأن القطاع المصرفي في حقبة تحولات الآن وتحولات اخري قادمة ، كما أكد علي النظرة الحديثة للتحول والمشمول المالي ، وكذلك من أهم اهتماماتنا حلول الدفع الرقمية.

واستمرارا لحديث سيادته، بأننا نطمح وتعزز من جهودنا، بجعل مدينة سبارك مدينة رقمية بالكامل، وبما إنها مدينة جديدة، ولا وجود بها أي استخدامات للنقود الورقية، وأكد سيادته، أنه سوف يتوفر بها حلول دفع لكافة الاستخدامات اللازمة ، وكذلك بطاقة المرور ، والأهم من ذلك استخدامها في الأعمال التجارية والخدمات.

طرح صكوك محلية بـ3 مليارات ريال بعدد إجمالية 3 آلاف صك .

ومن خلال تصريحات لبنك الرياض ، فقد أعلن عن انتهاء البنك من طرح إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2) مقومة بالريال السعودي طرحاً خاصاً في السعودية، وقد تحدث البنك في بيان رسمي له لسوق المالية السعودية ، إن قيمة الطرح قد وصلت ٣ مليارات ريال، وذلك بعدد إجمالي ٣ آلاف صك، وووفقاً لشروط وأحكام الصكوك ، تبلغ مدة الصك ١٠ سنوات ، و قابلة للاسترداد في السنة الخامسة .

كما أنه سوف يتم استرداد الصكوك في ميعاد استحقاقها، ومع ذلك، فأنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك وذلك في حالات معينة قبل ميعاد استحقاقها، والتي تشمل وقوع حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو حدوث حالة إخلال أو بناءً على خيار البنك، وهذا وفقاً لشروط وأحكام الصكوك، وقد قام بنك الرياض ، بتعيين شركة الرياض المالية منسقا ومتعاملا منفردا ، وذلك فيما يخص الطرح الخاص للصكوك.

التمويل الشخصي من بنك الرياض:

وقد أعلن بنك الرياض من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إمكانية الحصول على تمويل شخصي بدون هوامش ربح 0%، وذلك بعد الشراكة الأخيرة التي تمت بين برنامج دفعات (روومز من المطلق)، ويتم الحصول على التمويل الشخصي من خلال الدخول على الرابط الرسمي لبنك الرياض في عدة خطوات، ويمكن الاستفادة من التمويل الشخصي من قبل جميع العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص والمتقاعدين، ومن خلال هذا المقال نعرض لمتابعينا خطوات الحصول على التمويل وهي: