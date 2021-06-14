نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب 2021 موقع وزارة الخارجية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية 2021، يبحث الكثير من الأشخاص في السعودية وخاصة المقيمين في السعودية عن طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية، حيث يريد الكثير من الأشخاص جلب أسرهم في زيارة عائلية لقضاء اجازة الصيف معهم في المملكة، وسنشرح معكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن حالة الطلب المقدم بكل سهولة ويسر من موقع وزارة الخارجية السعودية، وقد تحدثنا في مقال سابق عن فتح الطيران السعودي رسميا وقائمة الدول المسموح بالسفر إليها، فتابعوا معنا.

وقد زاد البحث في الفترة الأخيرة عن الاستعلام عن الطلب الخاص بالزيارات العائلية، وهذا بشكل خاص للمقيمين الذي يريدون استقدام عائلاتهم وأسرهم في زيارة إلى المملكة، وسنتابع معكم في هذا المقال عن طريقة الاستعلام، فتابعونا.

طلب زيارة عائلية برقم الطلب

ويمكنك الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بالزيارة العائلية الذي قدمته في المملكة بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية، ولا يتم الاستعلام عن الطلب في موقع إنجاز، حيث يمكنك في موقع إنجاز الاستعلام عن حالة التأشيرة وليس طلبات الزيارات وما إلى ذلك، وخطوة الاستعلام عن حالة التأشيرة تكون بعد الموافقة على طلب الزيارة الخاص بك، فتابعوا أعزائنا القراء.

طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية في موقع وزارة الخارجية

ويمكنك القيام بالاستعلام عن طلب الزيارة المقدم برقم الطلب وهذا من خلال منصة وزارة الخارجية الإلكترونية بكل سهولة، لمتابعة حالة الطلب وهذا إذا كان قد تم الموافقة عليها أو ما زالت في مرحلة المراجعة أو تم رفضها، ويمكنك الاستعلام بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية أعزائنا المتابعين:

اذهب إلى موقع وزارة الخارجية السعودية.

انزل إلى الأسفل قليلا حتى تصل إلى استعلام.

ادخل رقم الطلب المقدم في خانة رقم الطلب.

اكتب رقم السجل في الخانة المخصصة.

ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك في خانة رمز الصورة.

اضغط على زر “استعلم”.

في حالة الموافقة على الطلب الخاص بك سيظهر لك مستند تأشيرة.

ستظهر لك جميع بيانات الزائرين في حالة الموافقة على الطلب.

بعدها قم باستكمال بقية الاجراءات في موقع إنجاز وهذا في حالة الموافقة على الطلب.

ويختلف إنجاز عن موقع وزارة الخارجية في أن إنجاز يمكنك من خلاله الاستعلام عن حالة التأشيرة في حالة الموافقة عليها أم لا، أما موقع وزارة الخارجية فإنك يمكنك معرفة حالة طلب الزيارة من خلاله، ويجب أن يتم الموافقة على طلب الزيارة قبل أن تستعلم عن حالة التأشيرة على العموم.

هذا كان مقالنا عن الاستعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية، نتمنى أن يكون قد حاز المقال على إعجابكم، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات لا تترددوا في مشاركتها معنا في خانة التعليقات بالأسفل، والذي يسرنا أن نساعدكم في حل أي مشكلة قد تواجهكم في الاستعلام، فتابعونا لكل جديد.18