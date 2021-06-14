نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توضيح من التعليم السعودي بشأن إعطاء اللقاح للتلاميذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال الفترة المقبلة، قد أقرت وزارة التعليم بعدد من القرارات الجديدة بداية للعمل حيث إنها اشترطت بإعطاء اللقاح للتلاميذ المعتمد من وزارة الصحة، وقد يكون ابتداء من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442 هجرياً الموافق 1 أغسطس 2021م، وقد يترتب على ذلك عودة التعليم حضورياً للمعلمين والمعلمات وأيضاً أعضاء التدريس والتدريب في الجامعات وأيضاً المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويجب أن يتم تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة، وتشترط أيضاً أن يعطى التطعيم لدخول المؤسسات التعليمية.

كما أن تقرر أن يتم إعطاء اللقاح للطلاب من سن 12 عاماً ويتم تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية لجميع مراحل التعليم العام وفقاً للخطة الدراسية المتفق عليها في استراتيجية التعليم، ولكن باستثناء المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات، ومن جانبه أوضحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية استمرار التعليم عن بعد وذلك لعدم تعرضهم لفيروس كورونا المستجد كما أنها أشارت أيضاً إلى حماية الطلاب والطالبات وأكدت ذلك في بيان رسمي لها، وتأكد على ضمان استمرار رحلتهم التعليمية خلال التيرم الثاني، وقد أشارت إلى أن هذا القرار قد أتى بعد دراسة واقع التعليم عن بعد خلال الفترة السابقة، وذلك بالاتفاق مع وزارة الصحة قد تم تشكيل عمل لجنتين يتم من خلالهم التقييم والمتابعة والتنسيق،والحرص على ضرورة حضور الطلاب عبر منصة مدرستى ،وقد أوضحت وزارة التعليم أن تكون بداية اختبار الفصل الدراسى الثانى للمرحلة الأبتدائية سيكون يوم 13 أبريل 2021، و للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 18 أبريل 2024م.

جدول العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول العام الدراسي الجديد 1443 هجرياً والذي قد يكون يوم الأربعاء وقد يشمل الفصول الدراسية الثلاثة، وقد أشارت إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية سيكون 183 يوما، ويكون منها 12 أجازة خلال العام الدراسي الواحد، وعلى مدار عامين من العمل في وزارة التربية والتعليم، تم التوصل إلى نظام التعليم قد يحتاج إلى تطور كبير وعميق .

تعديل الإجازات

قامت وزارة التربية والتعليم بتعديل الأجازات حيث أصبحت بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ستكون يوم 22 أبريل 2021 م، وأوضحت أيضاً أن المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 29 إبريل 2021م، حيث إنها أكدت أن بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية ستكون يوم 2 مايو 2021م ، وأوضحت أن بداية أجازة نهاية العام في جميع المراحل يوم 6 مايو 2021م، وقد يكون نهاية إبريل آخر موعد لإنهاء المناهج، ويستمر التعليم عن بُعد في المملكة العربية السعودية للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والطالبات، ويبدأ العمل على تنظيم أعمال الدور الثاني، وأيضاً قد يكون نهاية العام الدراسي لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية يوم الخميس الموافق 1442/9/10، وفي مدارس التعليم العام والتربية الخاصة قد يبدو أن أعمال اختبارات الدور الثاني من الصف الثالث حتى الصف السادس الابتدائي يوم الأحد 1442/9/13.

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