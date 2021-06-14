حجز موعد في المرور أبشر إلكترونيًا بالخطوات 1442

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عمر شويل - جدة حجز موعد في المرور أبشر 2021، واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية الحديثة المُقدمة من وزارة الداخلية السعودية لكافة مواطني المملكة العربية السعودية تطبيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحويل الرقمي لأغلب خدمات الإدارة العامة للمرور، حيث أصبح بإمكان كافة المواطنين الحصول على العديد من الخدمات المرورية كاستخراج رخصة القيادة أو تجديدها أو نقل ملكية مركبة وتصديرها، إلى جانب إمكانية إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بأي حادث مروري، وذلك عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على طريقة التسجيل في أبشر وكيفية حجز موعد في المرور أبشر إلكترونيًا بدون الحاجة إلى بذل الجهد أو ضياع الوقت.

حجز موعد في المرور أبشر 2021

تعتبر خدمة حجز موعد في المرور عبر أبشر أحد أهم الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة إلى التقليل من الازدحام والمخالطة في مكاتب المرور، حيث أصبح بإمكان جميع مواطني المملكة حجز المواعيد المناسبة لهم بكل سهولة ويسر للحصول على الكثير من الخدمات المرورية التي تتمثل في النقاط الآتية:

استخراج رخصة قيادة مركبة وتجديدها.

استبدال لوحات المركبة أو تجديدها.

خدمة تصدير مركبة للخارج.

تعديل بيانات المركبة.

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة إلكترونياً.

إنهاء إجراءات حادث مروري.

إصدار تصاريح السلامة المرورية.

بالإضافة إلى سهولة الاستفادة من العديد من الخدمات المضافة حديثاً إلى منصة أبشر، مثل (خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية – خدمة الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارة ) وغيرها من الخدمات المرورية الرقمية الأخرى.

خطوات حجز موعد في المرور عن طريق أبشر 1442

تتمثل خطوات حجز المواعيد إلكترونياً في النقاط التالية:

أولاً يقوم المواطن بالدخول على موقع منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على أيقونة “ أبشر للأفراد “.

“. سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول يقوم المواطن بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم الضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على أيقونة “ الاستعلامات الإلكترونية “.

“. ثم الضغط على أيقونة “ خدمات المواعيد “، ومنها يقوم باختيار أيقونة “ مواعيد المرور “.

“، ومنها يقوم باختيار أيقونة “ “. بعد ذلك يقوم بالضغط على زر “ الانتقال لخدمة المواعيد “.

“. سيتم فتح تبويب جديد يتم الضغط على أيقونة “ حجز موعد جديد “.

“. بعد ذلك يقوم المواطن باختيار الخدمة التي يرغب في إنجازها في المرور، ومن ثم يتم النقر على زر “ التالي “.

“. ثم يقوم بعد ذلك بتحديد فرع المرور المراد حجز الموعد به.

اختيار اليوم والموعد المناسب للمستفيد.

الإطلاع على والشروط والتعليمات والموافقة عليها.

ثمَّ الضغط على أيقونة “ تأكيد بيانات حجز الموعد “.

“. وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى ظهور صفحة تذكرة الموعد الذي تم حجزه بنجاح، يقوم المواطن بالضغط على زر “طباعة الموعد” للحصول على التذكرة لحين الحاجة إليها.

طريقة التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية

كثيراً ما يواجه الكثير من المواطنين مشكلة عدم حصولهم على حساب عبر منصة أبشر، لذلك سنتعرف على طريقة التسجيل والحصول على حساب من خلال النقاط التالية:

الضغط على زر “ التالي “.

“. إدخال رمز التحقق الذي تم الحصول عليه عبر الرسالة النصية التي تم إرسالها إلى رقم الهاتف الجوال.

الضغط على زر “التأكيد“.

في النهاية يكون قد تم الانتهاء من عملية التسجيل بنجاح وبإمكان المواطن الاستفادة من خدمات منصة أبشر بسهولة ويسر.

وبذلك يكون قد انتهينا من عرض كافة البيانات والمعلومات حول خدمة حجز موعد في المرور أبشر 2021، حيث تعرفنا على طريقة التسجيل وحجز المواعيد المناسبة، كما تعرفنا على طريقة التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية بسهولة ويسر، في حالة وجود أي أسئلة بإمكانكم تركها في التعليقات وسنقوم بالرد عليها في الحال.