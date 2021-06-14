اجراءات استخراج رخصه قيادة خاصه للنساء في السعودية

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اجرءات استخراج رخصه قيادة خاصه للنساء في السعودية، اصبح من السهل آن تستخرج النساء رخصه قيادة خاصه منذ بداية 2018، اصبح الكثير من النساء داخل المملكة العربية السعودية يتساءلون عن الاجراءات المطلوبة والرسوم وماهي الخطوات الواجب توافرها لاستخراج رخصه القيادة، نجد أن المملكة العربية السعودية تمنح دور كبير للمراءة في المجتمع السعودي في شهر أكتوبر عام 2018 سمحت السعودية للنساء للقيادة داخل المملكة بشرط الحصول واستخراج رخصه قيادة خاصه، ويرجع الفضل إلى ذلك من خلال “خادم الحرمين الشريفين” واصدر قرار ملكي ينص السماح للنساء استخراج رخصه قيادة وتم تنفيذ القرار يوم 23 يوليو عام 2018. طريقه استخراج رخصه قيادة للنساء في السعودية التقديم في مدرسة تعليم القيادة في جميع أنحاء المملكة.

دفع جميع الرسوم المحددة من الإدارة العامه للمرور.

اتباع الإرشادات العامه للمرور لأجراء الفحص الطبي أو من المراكز الطبية المعتمدة.

اجتياز الاختبار النظري والعلمي حتى يتم تحديد المستوى.

بعد الانتهاء من فترة التدريب يتم تحديد موعد الاختبار النهائي، وفى حاله اجتياز الاختبار تحصل على رخصه القيادة في نفس اليوم. الرسوم المدفوعة لاستخراج رخصه القيادة الخاصة للنساء حسب أرشادات وزارة الداخلية والإدارة العامه للمرور في المملكة العربية السعودية تكاليف استخراج رخصه قيادة خاصه لأول مرة للنساء تشمل الأتي. استخراج رخصه قيادة خاصه للنساء لمدة عام تكلفتها 40 ريال سعودي، ولمدة 5 سنوات تكلفتها 200 ريال سعودي. اجرءات استخراج رخصه قيادة خاصه للنساء في السعودية يوجد بعض الشروط لابد من توافرها لاستخراج رخصه قيادة خاصه للنساء داخل المملكة العربية السعودية وتتوفر في الأتي. لا يقل سن المرأة عن 18 سنه حتى تتمكن من الحصول على الرخصة الخاصة. إذا كانت تريد رخصه قيادة عامه لايقل سنها عن 20 عاما. أن تكون صفحتها الجنائية خليه من أي أحكام. ألا يكون عليها أي أحكام مثل قضايا مخدرات أو التعاطي أو حيازتها. المتقدمة للحصول على رخصه القيادة لا تعانى من أي أمراض نفسيه. تسديد جميع المخالفات المرورية. دفع جميع الرسوم حسب التعليمات الإدارة العامه للمرور. التكاليف المدفوعة لحصص التدريب لاستخراج رخصه قيادة خاصه اختبار المستوى 100 ريال سعودي.

تامين على الرخصة 350 ريال سعودي.

درس خاص منتظم 435 ريال سعودي، إذا كان منتسب 100 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة اجراءات استخراج رخصه قيادة خاصه للنساء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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