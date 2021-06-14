التسجيل في برامج الحج وطباعة تصاريح الحج الإلكترونية

التسجيل في برامج الحج الذي اعلنت عنه وزارة الحج والعمرة لغير المقيمين بالمملكة ويكون ذلك لبعض الدول وليست للجميع التي تتوافر فيها الإجراءات الاحترازية، ويتم التسجيل وفقا للشروط التي وضعتها المملكة للحفاظ على مواطنيها بالمملكة وتستعد المملكة لاستقبال طلبات التقديم من قبل الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا الموسم، ويمكن أيضا طباعة تصاريح الحج الإلكترونية دون الحاجة الذهاب إلى المكاتب لتفادى الازدحام بين الراغبين في الحج ويكون ذلك عبر منصة ابشر التي تقدم العديد من الخدمات للوافدين ومنها كيفية تفعيل ابشر من الجوال 1442 وتفعيل أبشر عبر مكاتب التفعيل، كما أن السعودية تعمل بكافة جهودها لتنظيم حج آمن حفاظا على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

التسجيل في برامج الحج

الدخول على رابط منصة وزارة الحج والعمرة الإلكترونية النقر على رابط الخدمة يتم مراجعة برامج الحج المتوفرة واختيار البرنامج المناسب الضغط على البرنامج ومراجعة جميع الشروط والضوابط الخاصة به ثم تقديم طلب الانضمام للبرنامج سداد الرسوم المطلوبة واستكمل تقديم الطلب.

طباعة تصاريح الحج الإلكترونية

طباعة التصاريح من الخدمات الهامة المتوفرة على منصة أبشر الإلكترونية لجميع الأفراد ممن قاموا بحجز برنامج الحج المناسب لأداء الفريضة بطريقة الكتروانيا:

الدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم إدخال رمز التحقق المرئي والنقر على تسجيل الدخول وصول على الجوال رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة وإدخال الكلمة وإكمال خطوات الدخول الدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية اختيار قائمة الاستعلامات الضغط على الخدمة المدنية ثم إدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورمز التحقق النقر على الاستفسار عن حالة تصريح الحج الضغط على استخراج التصريح وطباعته يتم استكمال خطوات طباعة التصريح.

رسوم برامج الحج المختلفة

أن طلبات الحجز والتسجيل يتم تأكيدها فقط بعد سداد الرسوم المطلوبة والتي تختلف وفقًا لاختلاف نوع البرنامج ويوجد برامج كثيره منها: