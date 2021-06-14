نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس..ما هي عقوبة المنشآت المخالفة؟ الموارد البشرية تجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة منع العمل تحت أشعة الشمس هو القرار الذي اتخذته الحكومة السعودية مؤخرا، و الذي خرجت اليوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى تعلن عن الموعد الذي تم تحديده لبدء تطبيق العمل بالقرار الوزاري والذي صدر من قبل بتاريخ 15 / 7 / 1435 هـ، ويتضمن القرار منع عمل المواطن و المقيم على حد سواء تحت أشعة الشمس، وذلك في كافة المنشآت التي يضمها القطاع الخاص، كما كشفت الوزارة من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر” عن العقوبات التي تتعرض لها المنشآت الخاصة في حال مخالقتها للقرار المعلن عنه و الذي نبحث تفاصيله من خلال السطور التالية .

بعد تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس..ما هي عقوبة المنشآت المخالفة؟ وزارة الموارد البشرية تجيب

وبداية فقد كشف بيان الوزارة عن موعد تطبيق القرار، و الذي سيكون بداية تطبيقه في يوم الثلاثاء الموافق 5 ذو القعدة 1442هـ و 15 يونيو 2021م، حيث يبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً و يستمر حتى تمام الساعة الثالثة مساءً، و ينتهي العمل به في يوم الأربعاء الموافق 8 صفر 1443هـ و 15 سبتمبر 2021م.

من ناحية أخرى فقد أعلن السيد سعد آل حماد” المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، خلال تصريحاته الأخيرة لوكالة الأنباء السعودية، بأن الهدف من القرار الصادر قد جاء ضمن حرص الوزارة المستمر في الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين و المقيمين العاملين في منشآت القطاع الخاص، ويكشف عن مدى التزام الوزارة بأن تكون بيئة العمل الخاصة بهم هي بيئة صحية وآمنة تماما للجميع ، بالإضافة إلى مساعدتهم على تجنب أي من الأمور التي قد تتسبب لهم في حدوث المخاطر الصحية، و يتم ذلك كاملا طبقا لاعتبارات الصحة والسلامة المهنية.

ما هي العقوبات التي تطبق على المنشآت المخالفة للقرار؟

وقد أضاف آل حماد بأنه قد تم وضع نصا يشمل العقوبات التي سوف يتم تطبيقها على المنشآت التي تقوم بمخالفة أي من بنود هذا القرار، وذلك طبقا الى جدول العقوبات والذي صدر بالقرار الوزاري في تاريخ 27 / 9 / 1440 هـ برقم (178743)، و ينص على مطالبة أصحاب العمل بضرورة الالتزام بتنظيم ساعات عمل العاملين لديها، بالإضافة إلى الالتزام بكل ما نص عليه القرار المعلن عنه.

و يستكمل آل حماد إلى أن وزارة الموارد تسعى باستمرار إلى توفير البيئة الآمنة و الخالية من المخاطر

التي يمكن العمل فيها، كما إنها تعمل على رفع مستوى كفاءة جميع وسائل الوقاية بهدف منع و تقليل

إصابات العمل والأمراض المهنية، حتى يمكن حماية العاملين من التعرض الى خطر الحوادث،

وهو ما ينعكس بالطبع على تحسين الإنتاج و زيادته.

طريقة تقديم شكوى عن مخالفات قرار منع العمل تحت أشعة الشمس؟

و لمن يرغب في تقديم شكوى ضد مخالفي قرار الوزارة، أو الاستفسار عن القرار، يمكنه التواصل عبر :