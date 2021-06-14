أسعار حملات حج الداخل 1442 والأوراق المطلوبة للحصول علي تصريح الحج

أسعار حملات حج الداخل هي من اهم الأشياء التي يتم البحث عنها في الوقت الحالي مع اقتراب بدء اجراءات موسم الحج لهذا العام، وهذا ما تم أعلانه مؤخرا انه سوف يتم اقتصار الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين فقط داخل الأراضي السعودية، ويشمل الإعلان أيضا الذي أعلنته وزارة الحج والعمرة أن الوزارة خصص بعض الأرقام الخاصة بهذا الأمر وذلك لاختيار والتوضيح كافة البرامج التي أتحتها الوزارة هذا العام وتواصل الوزارة بينها وبين جميع الراغبين في التقديم والتسجيل في المسار الإلكتروني لحج الداخل لهذا العام، وفي هذا الصدد اعلنت بعض الشركات السعودية بلأعلان عن أسعار الحملات الخاصة بها لحج هذا العام، حيث جاءت أسعار حملات الحج لهذا العام مثل أسعار العام الماضي تقريبا وذلك نظرا لقله أعداد الحجاج بسبب جائحة كرونا التي أثرت بشكل كبير علي أداء المناسك هذا العام.

أسعار حملات حج الداخل1442

بعد أن تم أعلان عن تسجيل الحج الإلكتروني السعودية في حج عام 1442 الآن سوف نقوم بسرد أسعار باقات الحج 2021 للعام الهجري 1442، حيث أكدت السلطات السعودية أن الحجز وشراءات الباقات لحج عام 1442 ستكون متوفرة عبر رابط بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442، وذلك يوم الجمعة الموافق 15 ذو القعدة لعام 1442 هجريا لاستكمال الإجراءات اللازمة لأداء مناسك الحج لهذا العام وهي:

باقة الضيافة بلس، ويتراوح سعرها من 7561 ريال سعودي إلي مبلغ 8611 ريال سعودي، علما بأن مكان تواجد السكن في مدينة مكة المكرمة.

باقة الضيافة بلس رقم (2) تبدأ من 7310 ريال سعودي حتى 7910 ريال سعودي، ومكان الإقامة في مكة المكرمة.

باقة الضيافة رقم (3) محدد سعرها ما بين 6508 ريال سعودي وحتى 7108 ريال، ومقر السكن في مدينة مكة المكرمة.

باقة ضيافة بلس رقم (4) ما بين سعر 5708 إلي 6308 ريال سعودي، مقر الإقامة أيضا مدينة مكة المكرمة.

باقة الضيافة المتوفرة في (أبراج 1) ويقدر سعرها ما بين 11905 ريال سعودي، ويكون مقر السكن في أبراج منى الستة للشركة المالكة “منى العقارية”.

باقة مصنفة تحت الباقة الاقتصادية وسعرها من 3447 حتى 4797 ريال سعودي.

الجدير بذكر أن هناك اشتراطات أعلنتها وزاره الحج والعمرة وأكدت على المواطنين والمقيمين الالتزام بها وهذه الشروط هي:

الأوراق المطلوبة للحصول علي تصريح الحج للمقيمين 2021

في الأيام القادمة سوف يتم فتح باب التقديم وذلك من خلال موقع وزارة الحج والعمرة، وسرعان ما سيُتاح التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وذلك من أجل تسهيل الأمور على زوار بيت الله الحرام، من أهل المملكة وكذلك من الجنسيات الأخرى المُقيمة بها، ولكن يجب أولا يجب توافر بعض المستندات الهامة وهي: