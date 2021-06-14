بعد رصد مخالفات .. نائب أمير الرياض يوجه بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء

بلادي – الرياض:
وجه نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبد الرحمن، اليوم (الإثنين)، جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء، وما تشهده من مخالفات، ورفع تقارير عاجلة عن ذلك.
وشدد على تكثيف الرقابة والجولات الميدانية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، لمعالجة جميع المخالفات، والتأكد من الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات.
وكانت أمانة الرياض أغلقت الأيام الماضية عددًا من المحلات المخالفة في حي البطحاء، بعد رصد مخالفات صحية تقوم بها عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمالة.
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