“شرطة مكة” توضح ملابسات فيديو “المرأة التي ظهرت بجانب شخص غارق في الدمـاء وملقى على الأرض”

بلادي – الرياض:
باشرت الجهات المختصة بمحافظة جدة، واقعة رصدها فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص مصاب ملقى على الأرض في وجود امرأة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الحادثة لمواطنين في العقد الرابع من العمر، مبينًا أنه بسبب خلاف عائلي بينهما، تعرض الرجل لإصابة طفيفة في الرأس، مؤكدا أنه بصحة جيدة.
وأشار إلى أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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