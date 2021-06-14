“التواصل الحكومي” يطلق الهوية الإعلامية البصرية واللفظية لموسم حج هذا العام

بلادي – الرياض:

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، اليوم الإثنين، الهوية الإعلامية البصرية واللفظية لموسم حج هذا العام، وأتاح استخدامها من قبل جميع الأجهزة الحكومية والخاصة المشاركة في الحج.

وتتفق مع الأعوام الماضية من حيث استمرار الشعار اللفظي “بسلام آمنين”، والمستوحى من الآية القرآنية “ادخلوها بسلام آمنين”.

ويتكون الشعار من أربع دوائر يقطعها رقما 21 و42 باللون الأخضر، وهي إشارة لعام 1442 هجرية، ويتوسطها مكعب باللون الأسود يرمز للكعبة المشرفة، فيما يجسد التصميم كلمة “حج”.

ويرمز باللون الأخضر داخل الهوية للسلامة والأمان والصحة، في حين ترمز الدوائر ومساحاتها البيضاء للطائفين والتباعد الجسدي حسب البروتوكول الصحي أثناء أداء المناسك.

وشهد الشعار تطويرًا في الشعار اللفظي “بسلام آمنين”، وذلك بتحقيق التباعد بين الخطوط، فضلًا عن إضافة اللون الأخضر، واتسام الزوايا بمرونة أكبر، مما يعكس الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة لإقامة الشعيرة وحماية صحة الحجيج.