وزير التعليم يوجه بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين على إجراءات النقل الداخلي والخارجي

بلادي – الرياض:

وجه وزير التعليم العام حمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على إجراءات النقل الداخلي والخارجي.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن التوجيه نص على أن يكون التمديد حتى الساعة 6 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 6 من ذي القعدة 1442، وذلك لمن لم يتمكنوا من إدخال الرغبات.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق، إمكانية إدخال رغبات النقل عبر نظام فارس بما لا يتجاوز 20 رغبة، كما يمكن الاكتفاء برغبة واحدة للنقل الداخلي للمعلم أو المعلمة.