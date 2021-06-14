بيئة قذرة وعمالة غير نظامية تهرب فور رؤية الكاميرات .. تقرير يرصد المخالفات في سوق البطحاء بالرياض

بلادي – الرياض:
عانت سوق حي البطحاء منذ فترة طويلة من مخالفات نظامية ضخمة، استدعت توجيهًا من نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن، بسرعة معالجة الأوضاع هناك.
وسلط تقرير لقناة “الإخبارية” من داخل أوكار العمالة الوافدة في السوق، الضوء على عدد من المخالفات، أبرزها الإخلال بالاشتراطات النظامية المختلفة.
ورصد هروب عمالة وافدة غير نظامية من مواقعها بالسوق فور رؤية طاقم التصوير، والذي حاول التحدث معهم عن طبيعة عملهم في هذه الأماكن، إلا أنهم هربوا من خلال سُلَم جانبي.
وأظهر التقرير بعض العمالة يبيع الخضراوات والفاكهة بجوار صناديق القمامة، غير عابئين بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في هذه المنافذ.
واعترف بعض الوافدين غير النظاميين بأخطائهم، كما افتقد بعضهم لأوراق الهوية التي تؤهلهم لممارسة أعمالهم بصورة نظامية، معترفين بأنهم يعملون في السوق من أجل كسب المال وإرساله إلى ذويهم في بلادهم.
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