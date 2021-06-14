وفاة شابين بعد سقوطهما من قمة جبلية وعرة بالباحة

بلادي – الرياض:
لقي شابان، صباح اليوم الإثنين، مصرعهما إثر سقوطهما من إحدى المناطق الجبلية الوعرة بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة.
وتعرض الشابان البالغان من العمر 29 و35 عامًا، وفقًا لـ”سبق”، للسقوط أثناء سيرهما على الأقدام من أحد الجبال الوعرة لمسافة قرابة كيلومتر.
وباشرت فرق الدفاع المدني بالمحافظة الحادثة، حيث تم انتشالهما من منطقة السقوط، وتبين أن أحدهما متوفى، فيما عانى الآخر إصابات خطيرة أودت بحياته قبل خروجه من الموقع.
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