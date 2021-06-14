حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في مناطق المملكة

بلادي – الرياض:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

وأوضح المركز أن الحالة يمتد تأثيرها الى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

كما تنشط الرياح السطحية على طول سواحل البحر الأحمر ، وتسجل أعلى درجات الحرارة في مكة المكرمة والأحساء 45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 16 درجة.