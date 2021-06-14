شرطة مكة: ضبط 100 شخص خالفوا تعليمات الحجر الصحي للقادمين من الخارج

بلادي – الرياض:

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة 100 شخص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي للقادمين من الخارج.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إن المخالفين ضبطوا بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتّخذت الإجراءات النظامية تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

وتنص الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يُعاقب بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.