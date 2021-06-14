رابط أبشر لإعلان نتائج القبول المبدئي في كلية الملك فهد الأمنية 1442 الدورة 65 علوم أمنية jobs.sa

رابط أبشر من الروابط ذات البحث المكثف والمستمر، داخل المملكة العربية السعودية للتقديم على الوظائف الحكومية والعسكرية، كما يتم إعلان نتائج القبول عليه وتحديد موعد للمراجعة، وخلال الدقائق القليلة الماضية بدأ البحث عن نتائج القبول المبدئي، فقد تم الإعلان في وقت سابق عن فتح باب التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 1442، للحصول على دورة الضباط رقم 65 بكالوريوس العلوم الأمنية، على أن يتم العمل عقب التخرج في أحد القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، وإليكم خلال السطور التالية الرابط الرسمي لاستخراج نتائج القبول المبدئي.

رابط أبشر لإعلان نتائج القبول المبدئي في كلية الملك فهد الأمنية

الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

الاطلاع على النتائج.

التعرف على موعد المراجعة والمقابلة الشخصية وطباعته.

الاطلاع عبر بوابة أبشر على ضوابط وإجراءات الحضور للمقابلة الشخصية

الالتزام بالموعد المحدد للمراجعة والمقابلة الشخصية على بوابة أبشر. أن يتم الحضور بالزي الرياضي. إحضار المستندات التي تم رفعها إلكترونياً خلال التسجيل. ضرورة الحضور بالكمامة مع سائل التعقيم الخاص بالطالب. لن يتم السماح بدخول أدوات شخصية والهاتف المحمول. الحضور ببطاقة الهوية الوطنية.

كلية الملك فهد الأمنية

من الكليات ذات الثقل الكبير بالمملكة العربية السعودية، والتي تقبل دفعات من خريجي الشهادة الثانوية وخريجي الجامعات، للالتحاق بها والتمتع بالمميزات التي تقدمها خلال فترة الدراسة، وكذالك توفير الوظائف للخريجين في أحد القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، وتهتم الكلية بتدريب جيل قادر على حماية الوطن من أي اعتداء داخلي أو خارجي، كما تستفيد من الكوادر والكفاءات الوطنية في العديد من المشاريع البحثية والعلمية، بما يحقق التقدم والرقي للمملكة وسط البلدان المجاورة بل والعالم.

الإعلان عن نتائج القبول لكلية الملك فهد الأمنية عبر أبشر

وحرصاً من إدارة القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية، على سلامة المتقدمين للكلية من طلبة الشهادة الثانوية للدورة 56 علوم أمنية، من الإصابة أو العدوي بفيروس كورونا، فقد حددت رابط أبشر للإطلاع على النتائج ومعرفة موعد المقابلة، التي حددته الكلية بناءً على التعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية في عدم التزاحم والاختلاط.