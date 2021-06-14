نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الحج 2021 عبر موقع وزارة الحج والعمرة في المقال التالي
خطوات التسجيل في الحج 2021 واحد من أهم المواضيع البحثية في وقتنا الحالي، حيث جاء العام الماضي مع جائحة كورونا التي تسببت في عدم وجود تسجيل للحج من الخارج، وتم الاكتفاء بعدد بسيط للغاية من المواطنين والمقيمين داخل المملكة من أجل التسجيل بالحج.
وبعد أن أعلنت المملكة العربية السُّعُودية منذ أيام عن فتح باب التقدم من الخارج للحج هذا العام، وأعلنت أن العدد المسموح به هو 60000 حاج يشمل حجاج الداخل والخارج.
وقد أعلنت المملكة عن الشروط والضوابط الخاصة بالتسجيل هذا العام ونوضح لكم عبر السطور التالية كافة الشروط والضوابط المتعلقة بالتسجيل في الحج لهذا العام من أجل توضيح كافة الخطوات لكل الراغبين في التسجيل.
خطوات التسجيل في الحج 2021
نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها كافة دول العالم تم تقييد الشروط من أجل التسجيل هذا العام في الحج ويستطيع كل من ينطبق عليه الشروط أن يقوم بالتسجيل خلال الموقع الخاص بذلك الذي خصصته وزارة الحج والعمرة من أجل التسجيل عن طريق الخطوات التالية:
- ادخل عبر موقع وزارة الحج.
- اختر الخِدْمَات الإلكترونية للحج.
- اختر البرنامَج المناسب لك من خلال البرامج المتاحة عبر الموقع.
- ادخل البيانات المطلوبة وتحقق من صحتها بالكامل.
- اضغط على أيقونة تسجيل.
- في حالة قَبُول طلب التسجيل الخاص بك تذهب إلى المقر التابع للوزارة الأقرب إليك من أجل دفع الرسوم المقررة التي يتم تسديدها إلكترونيًا.
شروط التسجيل للقبول في الحج 2021
- يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل أراضي المملكة.
- يُشترط للمتقدم من أجل التقدم للحج أن يكون قد تلقى اللِّقاح الخاص بفيروس كورونا الجرعتين وإذا كان قد تلقى جرعة واحدة فقط يجب أن يكون قد مر عليها مدة تزيد عن 14 يوم.
- يجب ألا يعاني الشخص من أي من الأمراض المزمنة وأن تكون صحته جيدة.
- يتراوح عمر المتقدم من أجل التسجيل بين 18 عام وألا يزيد عمره عن 65 عام.
- على من تنطبق عليه الشروط السابقة ويرغب في أن يؤدي فريضة الحج هذا العام أن يقوم بالتسجيل في الرابط وقد تأتيه الفرصة ويستطيع الحصول على فرصة ليكون ضمن العدد المقرر هذا العام.
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