كلية الملك فهد الأمنية 1442 تعلن نتائج القبول المبدئي لحملة الثانوية عبر رابط أبشر توظيف (65)

كلية الملك فهد الأمنية، أعلنت منذ قليل عبر الإدارة العامة للقبول المركزي، عن ظهور النتائج المبدئية، للمرشحين من حملة الثانوية المرشحين في دورة البكالوريوس، للعلوم الأمنية رقم (65)، حيث تم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين، بعد تطبيق كافة الشروط اللازمة والموضوعة للاختيار، وشددت الإدارة العامة للقبول المركزي، على من تم اختيارهم الحضور في المواعيد المحددة لاستكمال التعيين.

نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1442

منذ أن تم الإعلان عن ظهور النتائج، وازداد البحث بصورة كبيرة، عن رابط النتائج، وعن المستندات المطلوبة، كما شددت على المقبولين بضرورة الحضور بالذي الرياضي، عند الحضور لتقديم المستندات والمقابلة.

رابط نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1442

لكي يتمكن المتقدم لمعرفة هل تم قبوله أم لا، عليه الدخول على رابط أبشر توظيف، لمعرفة كشوف المقبولين.

المستندات المطلوبة

إحضار نسخة من طلب الالتحاق الأولي (استمارة التقديم الإلكترونية).

صورتين طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة.

صورة من السجل الأكاديمي للطالب.

صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة.

صورتين مكبرة من الهوية الوطنية، مكتوب عليهم كافة البيانات الشخصية بصورة صحيحة بخط اليد وموقعة من الطالب.

عشرة صور شخصية ملونة وحديثة مقاس 6*4 مكشوف الرأس مدون عليها الاسم من الخلف.

تعليمات لابد من الالتزام بها