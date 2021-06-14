“عاجل” نتائج القبول المبدئي لكلية الملك فهد عبر رابط أبشر توظيف jops.sa تابع ألية أستكمال القبول

نتائج القبول المبدئي لكلية الملك فهد، من أهم موضوعات البحث اليوم، بعد أن أعلنت كلية الملك فهد الأمنية للعلوم العسكرية، من خلال الإدارة العامة للقبول بوكالة وزارة الداخلية،عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين على دورة بكالوريوس العلوم الأمنية دورة رقم 65، لحملة الشهادة الثانوية العامة وجاء في الموقع الإلكتروني للكلية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الاستعلام عن النتيجة متاح ألان عبر رابط البوابة الإلكترونية أبشر توظيف برقم الطلب، ودعت المترشحين مبدئياً الالتزام بإجراءات أستكمال الترشح، وفق الضوابط التي حددتها الكلية وفيما يلي رابط أسماء المقبولين في الدورة 65، والمستندات المطلوبة للمراجعة.

رابط أبشر توظيف للاستعلام عن أسماء المقبولين

نتائج القبول المبدئي لكلية الملك فهد الأمنية

الدخول على رابط أبشر توظيف.

تسجيل البيانات المطلوبة من الشخص الراغب في الاستعلام عن النتائج.

الضغط على زر أستعلام سوف يتم الرد بتم ترشيحك أو لم تترشح.

الأوراق والمستندات المطلوبة عند أستكمال الإجراءات

أصل الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.

أصل شهادة الثانوية العامة مع عدد 2 صورة منها، وأن كانت الشهادة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم.

أحضار نموزج المراجعة الذي تم طباعته أثناء التقديم.

أحضار صورة الاختبارات العامة قياس موضح بها الدرجات.

أحضار صورة من السجل الأكاديمي للطالب أن وجد.

أحضار عدد 10 صور شخصية مكشوفة الرأس مقاس 4*6 ملونة حديثة ويسجل عليها الاسم من الخلف.

أحضار قلم جاف أزرق للاستخدام الشخصي أثناء المراجعة.

تعليمات هامة للمقبولين مبدئياً

يجب أن يعلم المقبول بصفه مبدئية أنه لم يقبل بصفه نهائية إلا بعد أستكمال كافة الإجراءات والمقابلات المقررة لذالك، وأن أي أختلاف في البيانات المسجلة عن البيانات للجهات ذات الشأن سوف يتم أستبعاد صاحب الطلب فوراً، ويجب أن يحمل الطالب المقبول مبدئياً تطبيق توكلنا عند حضوره لاستكمال إجراءات القبول، الالتزام بالمواعيد المحددة للمقابلا الشخصية وأي تخلف عنها يعتبر الشخص متنازل عن حقه في الترشيح، يجب عند الحضور الالتزام بشروط وتعليمات وزارة الصحة في الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة، وضرورة ارتداء الكمامات والحرص على المسافات والتباعد الجسدي، الحضور يكون بالزي الرياضي ” قميص رياضي أبيض سادة، بنطلون رياضي أسود أو كحلي، جزمة رياضية” ويمنع الحضور بالجلباب

كلية الملك فهد 1442

كلية الملك فهد الأمنية كلية عسكرية تابعة لوزارة الداخلية السعودية، تأسست عام 1935 ميلادية الموافق عام 1354 هجري، تعمل على تدريب الطلاب على الحياة العسكرية أثناء فترة الدراسة، ليكونوا جاهزين عند توزيعهم على القطاعات الأمنية في العمل على حماية مقدرات الوطن، وتمنح الخريجين درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية.