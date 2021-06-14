أسعار الحج 1442 وزارة الحج والعمرة السعودية تُحدد سعر باقات الحج وموعد بداية الشراء والحجز

أسعار الحج 1442، من الموضوعات التي تشغل بال العديد من الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن قصر حج هذا العام، على المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، وتم فتح موقع التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل، بدايةً من يوم الأحد الموافق 13 يونيو الجاري، الموافق 3 ذي القعدة 1442، ويستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 13 ذو القعدة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، هذا وقد حددت الوزارة ثلاث باقات للحج هذا العام، نعرضها عليكم مع توضيح موعد بداية الحجز والشراء لهذه الباقات.

أسعار باقات الحج 1442