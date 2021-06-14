نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الحج 1442 وزارة الحج والعمرة السعودية تُحدد سعر باقات الحج وموعد بداية الشراء والحجز في المقال التالي
أسعار الحج 1442، من الموضوعات التي تشغل بال العديد من الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن قصر حج هذا العام، على المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، وتم فتح موقع التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل، بدايةً من يوم الأحد الموافق 13 يونيو الجاري، الموافق 3 ذي القعدة 1442، ويستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 13 ذو القعدة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، هذا وقد حددت الوزارة ثلاث باقات للحج هذا العام، نعرضها عليكم مع توضيح موعد بداية الحجز والشراء لهذه الباقات.
أسعار باقات الحج 1442
|مسميات الباقات
|السعر للحاج الواحد
|ضيافة مميزة أبراج :- وتقدم خدمة الإقامة.
مضاف إليها مصاريف النقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة.
بالإضافة لتكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات والرسوم الجديدة.
وذلك دون إضافة قيمة الضريبة المضافة.
|16,560 ريال سعودي
|باقة ضيافة مميزة مخيمات :- وتقدم خدمة الإقامة في المخيمات المميزة.
بالإضافة لمصاريف النقل داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة.
مضاف إليها تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات والرسوم الجديدة.
من غير إضافة قيمة الضريبة المضافة.
|14,381 ريال سعودي
|ضيافة مخيمات :- وتقدم خدمة الإقامة في مخيمات.
مضاف إليها تكاليف الاشتراطات الصحية والمواصفات والرسوم الجديدة.
بالإضافة لمصاريف النقل داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة.
دون إضافة قيمة الضريبة المضافة.
|12,113 ريال سعودي
موعد حجز وشراء باقات الحج 1442
أعلنت وزارة الحج السعودية، أن موعد بداية حجز وشراء باقات الحج لهذا العام، سيكون يوم الجمعة الموافق 15 ذي القعدة 1442، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، هذا وقد تم تفعيل رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، للقيام بالحج خلال المرحلة الأولي، التي تم تحديد موعدها كما أوضحنا خلال السطور السابقة، وقد أكدت الوزارة على ضرورة إتباع، الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أداء فريضة الحج، منعاً لانتشار عدوي كوفيد 19 والحفاظ على سلامة الجميع.
شروط التسجيل في الحج 1442
- ضرورة مراجعة الحالة الصحية للراغبين في الحج بحيث تكون الحالة الصحية تسمح بأداء المناسك.
- أن يكون المتقدم للحج هذا العام من فئات التحصين “محصن، محصن بجرعة واحدة ومر عليه 14 يوم، محصن متعافي من الإصابة”.
- تحديد العمر الواجب التقديم له لحجز الحج على أن يكون بين 18 إلي 65 عاماً.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الحج 1442 وزارة الحج والعمرة السعودية تُحدد سعر باقات الحج وموعد بداية الشراء والحجز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.