رابط وخطوات التسجيل الإلكتروني للحج 1442

خطوات التسجيل الإلكتروني للحج 1442 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت في المملكة العربية السعودية الكثير من المواطنين والمقيمين وذلك لأن يقومون بعملية التسجيل في موسم الحج هذا العام حيث إن التسجيل سيكون إلكترونياً عبر البوابة لتي قاقمت وزارة الحج بتوفيرها علي الشبكة العنكبوتية.

التسجيل الإلكتروني للحج 1442

أوضحت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية بإن الحج في هذا العام في المملكة سيكون مقتصر فقط علي جميع المواطنين والمقيمين فقط وذلك منعاً لعدم إنتشار فيروس كورونا المستجد مرة أخري داخل المملكة وخاصة بعد إنتشار المرض بشكل كبير في الفترة الأخيرة في عدد من الدول العربية والإسلامية، وأيضاً سيكون موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة وذلك للوقاية من الإصابة بالفيروس.

شروط الحج 1442

قامت وزارة الحج بوضع عدد من الشروط والضوابط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن تقوم بتنظيم عملية التسجيل في الحج هذا العام وتكون هذه الشروط وفقاً للسطور التالية:

يشترط إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية أو مقيم في المملكة.

يجب إن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 65 سنة.

إن لا يكون الحاج يعاني من أي أمراض مزمنة أو أمراض صحية خطيرة.

الأولوية في هذا العام ستكون لمن لم يسبق له فريضة الحج هذا العام.

يشترط إن يكون من ضمن المحصنين من فيروس كورونا وإن يكون حصل علي جرعتين من اللقاح.

خطوات التسجيل الإلكتروني للحج 1442

حتي تتمكن من التسجيل في موسم الحج هذا العام يجب عليك القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية: