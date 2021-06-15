نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الحج 1442 online على موقع وزارة الحج والعمرة localhaj.haj.gov.sa وآخر قرارات شروط الحج الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الحج 1442 أتاحتها وزارة الحج والعمرة localhaj.haj.gov.sa أونلاين من أجل التيسير على المتقدمين للتسجيل في حملات الحج 2021 من أي مكان في المملكة العربية السعودية خاصة أن شروط الحج الجديدة مشددة لحماية زوار بيت الله الحرام بما يضمن اتمام موسم الحج بسلامة للجميع، وبالتالى عكفت وزارة الحج والعمرة على اقتصار الحج هذا العام على المقيمين والمواطنين بالمملكة، وتتيح طريقة التسجيل في الحج 1442 لمن لم يسبق له الحج خلال الـ 5 سنوات الماضية، والأولوية بالقبول لمن لم يسبق له الحج.

طريقة التسجيل في الحج 1442

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية طريقة التسجيل في الحج 1442 على أن تشمل الآتي:

تسجيل الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة. النقر على الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمات الحجز. حدد برنامج الحج المناسب. سجل البيانات المطلوبة الضغط على حفظ البيانات.

كشف الدكتور عبد الفتاح سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، عن شروط التقديم للحج لعام 2021 لضمان تأدية مناسك الحج 1442 بكل سلامة خاصة في ظل الظروف التى يشهدها العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا في كل مكان، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية قصرت موسم الحج 2021 على المتواجدين في الداخل فقط مع مراعاة شروط الحج الجديدة على النحو الآتي:

يسمح للحج من سد 18 عام لـ 65 عام.

مراعاة التحصين من فيروس كورونا بأن يكون (محصن – محصن جرعة أولي – محصن متعافي).

لايعانى المتقدم للحج من الأمراض المزمنة.

تكون الأسبقية لمن لم يسبق لهم الحج من قبل.

أتاحت الحج للمرأة بدون محرم بشرط وجودها مع “عصبة النساء”.

جدير بالذكر أن بذلك يكون قد اتضح كل مايخص طريقة التسجيل في الحج 1442 والشروط المحددة من وزارة الحج والعمرة السعودية، مع مراعاة أن سعر تصريح الحج 2021 يتحدد حسب الباقات المتاحة في موسم الحج 2021.