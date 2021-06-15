نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الاتصالات توفر منح مجانية بهدف إكمال الماجستير في التقنيات الناشئة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن القيام بتوفيرها لمنح بشكل مجاني من أجل إكمال درجة الماجستير في التقنيات الناشئة لدى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كما أنها قد قامت باتخاذ أولى الخطوات بهدف استشراف مستقبل التقنية وكذلك تحقيق التنمية المستدامة، كما إن هذا ضروري من أجل القيام ببناء جيل لديه وعي كافي ومبدع يملك المهارات التي تجعله قادر على تغطية الاحتياج المعرفي الرقمي وكذلك يكون بإمكانه تلبية متطلبات سوق العمل وهذا بغرض تحقيق أهداف رؤية المملكة لعام 2030.

مبادرة مهارات المستقبل :-

كما تقوم الوزارة بالتكفل لدى جميع تكاليف المنح الكاملة وهذا يعتبر من ضمن برنامج مبادرة “مهارات المستقبل” كما أن هذا أيضاً هام لحملة التخصصات التقنية والتي تشتمل على كل من (الحوسبة المرئية و شبكات الاتصالات اللاسلكية وشبكات الحاسب وكذلك الروبوتات والأنظمة الذاتية و معهم إنترنت الأشياء و أخيراً الأنظمة المدمجة)، كما قامت الوزارة بالتوضيح بأنها تستهدف كل هذا من خلال المنحة المخصصة لدى الراغبين في إكمال دراستهم لدى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والتي تعتبر من إحدى الجامعات والتي تكون على مستوى عالي من الكفاءة والتقدم في الشرق الأوسط كما إنها تعمل على إبراز دور مهارات المستقبل في تبني ودعم الكوادر الرقمية الموجودة في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل المنحة :-

كما قامت الوزارة بإستقبال طلبات التقدم لدى هذه المنحة من خلال منصة مهارات المستقبل كما إنها تعمل داعية الراغبين للإطلاع على المعلومات بشكل موضح أكثر وهذا من خلال زيارة الموقع الخاص لماجستير التقنيات الناشئة والتابع لدى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

متطلبات عامة لدى الجامعة :-

كما إن هذه الجامعة لديها عدد من المتطلبات يجب أن تكون متوفرة لدى المقدم على دراسة المنحة والتي قامت بتوفيرها من أجل إستكمال دراستهم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهذه المتطلبات هي الآتي :-