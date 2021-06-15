ما هي شروط التقديم للحج لعام 2021 إجراءات مشددة في موسم الحج 1442 بزمن الكورونا

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عمر شويل - جدة ما هي شروط التقديم للحج لعام 2021 سؤال يهم كافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية المتقدمين في موسم الحج 1442 خاصة أن أداء مناسك الحج هذا العام تأتي للعام الثاني على التوالي بزمن الكورونا مما دفع وزارة الحج والعمرة السعوية إلى تطبيق إجراءات مشددة، لذلك بدأ الجميع يتساءل ما هي شروط التقديم للحج لعام 2021 من داخل المملكة وخارجها، وسط بحثهم عن أسعار الحج الجديدة للمقمين وحساب الفرق في الزيادة.

ما هي شروط التقديم للحج لعام 2021

شروط التقديم للحج لعام 2021 جاءت ضمن إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا وإتمام موسم الحج 1442 بسلامة، لذا قصرت وزارة الحج والعمرة السعودية الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين في المملكة أي حجاج الداخل فقط، على أن يتم مراعاة شروط الحج الجديدة على النحو الآتي:

يتراوح عمر المتقدمين من 18 لـ 65 عام. لايعانى المتقدم لأداء فريضة الحج من أمراض مزمنة. يتم التسجيل من خلال المسار الإلكتروني للحج. يكون المتقدم في موسم الحج 2021 من المحصنين من فيروس كورونا، وتحديد فئات التحصين على النحو الآتي: أتم جرعتي لقاح كورونا. حصل على جرعة واحدة من اللقاح وأمضى 14 يومًا من تاريخها. أصيب بالفيروس وتعافى منه.

يبدأ موسم الحج 1442 من يوم الأحد 8 ذي الحجة الموافق 18 يوليو 2021 وينتهى يوم الجمعة الموافق 13 من ذي الحجة الموافق 23 يوليو المقبل، حسب ما أعلنته البحوث الفلكية، كما أفادت وزارة الحج والعمرة السعودية اقتصار أعداد الحجاج لعام 1442 على 60 ألف حاج فقط هذا العام.

تتحدد أسعار الحج الجديدة حساب الباقات المطروحة، مع العلم زيادة سعر تصريح الحج للمقيمين 2021 حسب خفضت وزارة الحج والعمرة أعداد الحجاج في الغرف وأتوبيسات التنقل مما أدي إلى رفع شركات السياحة الأسعار طبقا للإجراءات الطبية المضافة أيضًا، وتشمل باقات الحج 2021 الآتي: