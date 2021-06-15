نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض يصل إلي 30 ألف ريال سعودي بدون تحويل راتب وبدون كفيل في المقال التالي

تمويل شخصي لجميع المواطنين السعودي والعسكري والمقيم بقيمة 30.000 ريال سعودي، حيث يقدم التمويل من برنامج تسهيل المقدم من شركة اكسترا السعودي وقد انشأ بهدف تلبي جميع احتياج المواطنين الشرائية بأقساط ميسرة من شركة اكسترا السعودي وبشروط ميسرة. مزايا التمويل المقدم من برنامج تسهيل التمويل الشخصي المقدم من اهم ما يتميز به انه خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية. يتميز التمويل انه يصل إلى ضعف الراتب الشهري. التمويل بدون تحويل راتب ولا يحتاج إلي وجود الكفيل. يتم الحصول علي التمويل فوري والسرعة في إنهاء المعاملات وذلك بعد توافر الشروط والاوراق المطلوبة. التمويل الشخصي بفترة سداد تصل إلي 24 شهرا من بعد الحصول علي التمويل. شروط الحصول علي التمويل الشخصي من برنامج تسهيل بالنسبة للقطاع الحكومي يشترط الحصول علي التمويل أن يتراوح في العمر ما بين 21 عام إلى 25 عام وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي.

بالنسبة للمواطنين المتقاعدين يجب أن يتراوح عمر العميل المتقدم ما بين 25 حتي 60 عام.

الراتب الشهري للعميل المتقدم لا بد أن يقل عن 12.000 ريال سعودي.

الراتب الشهري للعميل المتقاعد يجب أن لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يلزم أن لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة اشهر.

خدمة العمل للمواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية يجب أن لا تقل عن عام وذلك من اجل أن يتم الحصول علي التمويل الشخصي.

لا بد أن يكون المتقدم معتمد لدي برنامج تسهيل.

تمويل بمبلغ أربعه ألاف ريال سعودي كحد ادني و 30.000 ريال سعودي كحد اقصي. شروط التمويل الشخصي للقطاع العسكري العمر يتراوح ما بين 25 حتي 50 عام. الدخل الشهري لا يقل عن 10.000 ريال سعودي. لا تقل خدمة العمل عن 3 اشهر. التمويل يصل إلى 12.000 ريال سعودي. المستندات الطلوبة للتمويل الشخصي لا بد من تحضير صورة من الهوية الوطنية.

تحضير بطاقة العمل أو مختصر الراتب.

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