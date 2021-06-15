نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الحج 1422عبر موقع المسار الإلكتروني للحج وأسعار الحملات المتميزة والمخيمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حملات الحج 1442 عبر موقع وزارة الصحة وبوابة الحج والعمرة هذا العام تصدرت قائمة محركات البحث خلال الفترة الحالية بالتزامن مع إعلان وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات التسجيل في الحج 1442 لـ60 ألف حاج وحاجة من المقيمين في المملكة من حجاج الداخل، وإجراءات وتدابير احترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

التسجيل في حملات الحج 1442 وزارة الصحة

وقال نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم فتح باب التسجيل في حملات الحج 1442 للمرحلة الأولى لمدة 10 أيام بداية من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2021 عبر رابط المسار الإلكتروني للحج، للسعوديون والأجانب المقيمين على الأراضي السعودية من الجنسيات الأجنبية المختلفة.

أسعار حملات الحج 1442

وحددت وزارة الحج أسعار حملات الحج 1442 للمقيمين في المملكة العربية السعودية هذا العام للمواطنين السعوديين والأجانب المقيمين في الأراضي السعودية كالتالي:-

تبلغ تكلفة حملة ضيافة مميزة 16560 ريال وتشمل مصاريف التنقل من مكة وبين الشعائر المقدسة

تحددت حملة ضيافة1مميزة مخيمات بتكلفة 14381 ريال وتشمل مصاريف التنقلات

حملة ضيافة مخيمات 3 بتكلفة 12113 ريال سعودي وتشمل التنقلات.

كيفية التسجيل في بوابة المسار الإلكتروني للحج

ونرصد لكم عبر السطور التالية كيفية التسجيل في حملات الحج لهذا الموسم من خلال موقع المسار الإلكتروني بكل سهولة لمن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها المملكة.