التقديم في دعم ريف للمزارعين من خلال منصة ريف reef

أصبح التسجيل في دعم ريف فرصة كبيرة لأنه يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية ويعد واحدًا من أكثر البرامج أهمية الآن فهو يقوم بدعم الزراعة بشكل كبير وتحسين النمو الزراعي وتطوره، وسكان المملكة العربية السعودية الآن من أكثر البلاد اهتمامًا بمعيشة الأسر المقيمة في الريف وتساعدهم بشكل كبير وتعمل على عملية تطوير كبيرة للزراعة والإنتاج الزراعي للخضروات والفاكهة ولكن حتى تتمكن من الاستفادة بكافة الميزات على الموقع يجب أن تكمل جميع الشروط لتقوم بالتسجيل من خلال منصة ريف الإلكترونية والتي تم تأسيسها من أجل قبول الطلبات التي يتقدم بها المواطنين من أجل الحصول على ذلك الدعم.

التقديم في دعم ريف



ويمكن للمواطنين التسجيل في دعم ريف من خلال الخطوات التالية:

يتم القيام بفتح الموقع الخاص بمنصة دعم ريف.

القيام بالضغط على إنشاء حساب جديد ويقوم بإدخال كافة البيانات التي سيتم طلبها حتى ينشئ الحساب.

إدخال رقم الهاتف الجوال الشخصي للفرد وتاريخ ميلاده.

سيقوم الموقع بإرسال رسالة تحقق إليك.

وعندما تدخل رقم التحقق المرسل إليك سوف يتم تسجيلك على منصة دعم ريف.

شروط التسجيل في منصة ريف

توجد عدة شروط يجب أن تتوافر ويحققها الشخص حتى يحصل على جميع الامتيازات التي تقدمها منصة دعم ريف ومن تلك الشروط: