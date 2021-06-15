شروط وطريقة فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

بنك الراجحي يوضح شروط فتح حساب ثاني الآن لا يخفى على أحد مدى حرص بنك الراجحي على إرضاء جميع عملائه الأوفياء وتحقيق رغباتهم وتذليل السبل لفتح حساباتهم الجارية بطريقة سريعة وسلسة دون الحاجة إلى الالتحاق بالفرع. ونظرا لأنّ مصرف الراجحي يعمل على تلبية كل احتياجات عملائه فقد مكّنهم من فتح حساب ثاني يخوّلهم من استخدامه في العديد من التعاملات الشخصية الأخرى، و يُمكن لكافة عملاء بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية فتح حساب في البنك، وذلك عن طريق موقعه الرسمي على شبكة الأنترنت، ويمكن التعرف علي شروط ومميزات استخراج فيزا تسوق بنك الراجحي وطريقة تفعيلها.

شروط فتح حساب ثاني ببنك الراجحي

وقد قام البنك بتحديد مجموعة شروط مطلوبة لتنفيذ عملية فتح حساب ثاني في البنك، وجاءت شروط البنك كالتالي:

يشترط أن يتم التسجيل في خدمة أبشر. يكون من الضروري أن يكون رقم الهاتف مسجل في إحدى مزودي الخدمة في السعودية. يلزم أن يكون عمر العميل لا يقل عن 18 عاما. لابد من أن تكون الهوية الوطنية للعميل سارية. يجب على العميل أن يكون لديه عنوان بريد وطني و إلكتروني. يشترط في حال كان المتقدم من الوافدين أن يكون محل إقامته بالسعودية، وجواز سفره صلاحيته سارية. لابد من كتابة التواقيع المعتمدة بأثناء زيارة الفرع. تسجيل البيانات المطلوبة في نموذج الطّلب المعدّ لفتح حساب ثاني على موقع البنك.

طريقة فتح حساب ثاني في الراجحي

وهنالك مجموعة خطوات يمكن من خلالها الحصول على الحساب بكل سهولة، وجاءت الطريقة التي يمكن من خلالها فتح حساب ثاني في الراجحي كالتالي:

أن يكون يقوم العميل بالدخول إلي الدخول على الموقع الرسمي للبنك الراجحي. قم النقر على أيقونة خدمة فتح حساب. عليك بتحديد حقل فتح حساب جاري. اقرأ الشروط جيدا ،الضغط على خيار الموافقة. ادخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح كالجنسية ونوع الهوية ورقم الإقامة واللقب والبريد الإلكتروني. وكما يجب إضافة قيمة الدخل الشهري ورقم الجوال. ويكون علي العميل تحديد أقصى مبلغ يتوقعه ، وعلى أن يتم صرفه خلال عملية واحدة في الشهر. اضف رمز التحقق المرئي المتغير. قم بالنقر علي أيقونة التالي. وأخير تتم عملية فتح حساب ثاني بتقديم الطلب.

فوائد فتح حساب ثاني ببنك الراجحي

ويكون من أبرز الفوائد إمكانية العميل استخدام هذا الحساب في العديد من التعاملات الشخصية كسداد قيمة الفواتير والمدفوعات الحكومية، وذلك الحساب يكون مفيد في صعوبة تزيف البطاقة أو اللعب بالشريحة،وأيضا الحصول على البطاقة المصرفية مدى، والتي تكون بدلا من البطاقة المضغوطة تحتوي على شريحة ذكية تحمي معاملات العميل أثناء المدفوعات الإلكترونية.