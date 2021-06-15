تفاؤل تنظم ملتقى للاخصائيين الاجتماعين

اسماء سعد- الاحساء

نظمت جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالاحساء تفاؤل مساء يوم الاثنين الموافق 14/6/2021 في مقرها

لقاء مع الاخصائيين الاجتماعيين بأقسام الخدمة الاجتماعية من مختلف المستشفيات في محافظة الاحساء

استفتح اللقاء بكلمة من الاخصائية الاجتماعية بوحدة خدمات المستفيدين بالجمعية الاستاذة نورية القرينيس قالت فيها “بأن هذا اللقاء جاء ايماناً منا بدور الاخصائي الاجتماعي ورسالة الخدمة الاجتماعية التي تقوم على الرقي بالمجتمع والحد من المشاكل الاجتماعية” وتعزيز سبل التعاون بين الجمعية والأخصائيين الاجتماعيين.

كما تقدم المدير التنفيذي الدكتور فؤاد بن عبد الرحمن الجغيمان بتعريف الحضور بالجمعية وما تقدمه من خدمات وانشطة وبرامج للمجتمع كافة ولمرضى السرطان بشكل خاص مؤكداً على أهمية الخدمة الاجتماعية في مساعدة المرضى

حضر اللقاء نخبة من الاخصائيين الاجتماعيين تبادلوا فيها اوجه التعاون بين الاخصائيين والجمعية وما يمكن ان يقدمه الاخصائي الاجتماعي لمريض السرطان.