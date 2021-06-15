رابطة أحياء كرة القدم توحد اللوائح وتعتمد الروزنامة

حسين الحبيب
عقد مجلس إدارة رابطة فرق الأحياء لكرة القدم في المملكة، اجتماع (عن بعد) برئاسة المهندس عادل الفقي، ومشاركة الأعضاء، تم خلاله اعتماد اجراءات اللجنة المشكلة من رئيس الرابطة لتوحيد اللوائح الفنية والمسابقات والانضباط وشؤون اللاعبين.
واطّلع المجلس على الخطة الاولية لاستراتيجية الرابطة خلال الأربع سنوات المقبلة، وتم اعتماد موازنة الموسم القادم ورفعها للاتحاد السعودي الرياضة للجميع، كما اعتمد المجلس روزنامة الموسم القادم.
وكانت قد اختتمت مسابقات الرابطة للموسم الحالي الأسبوع الماضي، بنهائي بطولة السوبر في جازان، حيث عقد بعدها الفقي اجتماعاً مع رؤساء الروابط الفرعية (عن بعد)، بمشاركة جميل فلاته الأمين العام ورؤساء اللجان الرئاسية بالرابطة..
وتم خلال الاجتماع استعراض اللوائح الفنية وشؤون اللاعبين وآليات التقاضي بالروابط الفرعية إلى جانب مناقشة النواحي المالية.
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