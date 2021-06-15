غرامة العمرة بدون تصريح وطريقة الحصول علي تصريح يجهلها الكثير من المواطنين والمقيمين ولا يعرف قيمة هذه الغرامة ، حيث اقترب موسم الحج والعمرة التي ينتظرها الكثير في جميع أنحاء العالم ، وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الداخلية السعودية وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الداخلية السعودية فرض مخالفات وغرامات مالية علي من يؤدون العمرة والحج بدون تصريح من تطبيق توكلنا ، وهو المسؤول عن إصدار التصاريح الخاصة بالحج والعمرة فرض مخالفات وغرامات مالية علي من يؤدون العمرة والحج بدون تصريح من تطبيق توكلنا ، وهو المسؤول عن إصدار التصاريح الخاصة بالحج والعمرة ، وكانت العمرة أو الحج منذ عامين أسهل مما يمكن يقوم به المسلمون كل عام دون تصاريح وكذلك المواطنين والمقيمين يؤدوها غاية في السهولة ، ولكن الامر في الآونة الأخيرة اصبح مختلفا بسبب الأوضاع الصحية والاجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للحفاظ علي الصحة العامة للجميع ، وقد وضحنا سابقا اشتراطات العمرة في ظل كورونا.

قيمة غرامة العمرة بدون تصريح وطريقة الحصول علي تصريح

تجهيز موسم الحج والعمرة لهذا العام مختلف عن الأعوام السابقة في ظل جائحة كورونا ، وقد استعدت المملكة العربية السعودية لهذا الموسم بتدشين حملات تفتيشية علي الطرق المؤدية للحرم خلال شهر رمضان الماضي لضبط المخالفين ، والتجهيز للموسم الأكبر وهو الحج ، وقد قامت السلطات السعودية بإصدار بيانا تفيد فيه بتطبيق غرامة 10 الاف ريال سعودي لكل مواطن أو وافد من الخارج في حالة إثبات دخول المعتمر إلي بيت الله الحرام بدون تصريح توكلنا ، حيث سيقوم الضباط المتواجدين داخل الحرم بالتفتيش المفاجئ علي المعتمرين من وقت لأخر ، وذلك بالدخول علي تطبيق توكلنا الخاص بهم وخدمة اعتمرنا والتأكد أن المواطن حصل علي تصريح ويؤدي العمرة في الوقت المخصص له ، حتي الصلاة داخل الحرم العشاء والتراويح لابد من امتلاك تصريح من توكلنا واذا لم يثبت ذلك يدفع غرامة الصلاة داخل الحرم 1000 ريال سعودي ، بجانب مخالفة العمرة بدون تصريح.

كيفية الحصول علي تصريح

بعد إعلان المملكة الشروط والغرامات قام العديد من المواطنين بالبحث عن خطوات وشروط حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا والي يعتبر الوسيلة الوحيدة للحصول علي تصريح ، وسوف نشرح كافة الخطوات في السطور الآتية :

الدخول علي تطبيق اعتمرنا.

خطوات الحصول علي تصريح العمرة إذا لم تكن مسجل من قبل في تطبيق توكلنا ، يجب تسجيل مستخدم جديد.

تحديد ان كنت من المقيمين أو المواطنين أو خليجي أو معتمر خارجي.

ادخل بعد ذلك البيانات من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ثم كلمة المرور، ثم اعد إدخال كلمة المرور مرة أخرى.

اضغط بعد ذلك على خيار الموافقة على الشروط والأحكام، ومن ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.

ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول بها رمز التحقق الذي يتم إدخاله في الحقل المخصص له.

سيظهر لك التطبيق بعد ذلك تصريح أداء العمرة ليتم النقر عليه، وفي حالة إضافة مرافقين اضغط على أيقونة ” إضافة مرافق”.

في الخطوة التالية حدد نوع المرافق، ثم ادخل رقم الهوية أو جواز السفر، ثم ادخل الجنسية وتاريخ الميلاد، ومن ثم انقر على خيار “إضافة”.

انتقل بعد ذلك إلى خطوة تحديد تاريخ أداء العمرة من التواريخ المتاحة أمامك.

حدد بعد ذلك نقطة التجمع من المراكز الظاهرة أمامك، ومن ثم اضغط على أيقونة “استمرار”.

سيظهر لك التطبيق بعد ذلك بيانات التصريح شاملة التاريخ وعدد المرافقين ونقطه التجمع.

ويمكنكم معرفة طريقة إصدار تصريح العمرة عن طريق تطبيق توكلنا.