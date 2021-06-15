نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج كلية الملك فهد الأمنية لخرجي الثانوية العامة عبر ابشر توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الادارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية امكانية الاطلاع على نتائج كلية الملك فهد الأمنية من خلال ابشر توظيف. لحملة الثانوية العامة والمتقدمين للدورة الخامسة والستون للتخرج الذين يطمحون للعمل كضباط بأحدي القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة. ودعت الإدارة العامة جميع المترشحين من طلاب حملة الثانوية العامة. الاطلاع النتائج واكمال جميع المستندات والوثائق اللازمة لمراجعتها خلال المقابلة الشخصية. واكدت الإدارة العامة للقبول المركزي إلى ضرورة تقيد جميع المقبولين للموعد المحدد للامتحان. والامتثال لجميع الإجراءات والتدابير الصحية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد بين المتقدمين للامتحان.

ابشر توظيف نتائج كلية الملك فهد الأمنية

طلبت الإدارة العامة للقبول المركزي للشؤون العسكرية التابعة وزارة الداخلية بالمملكة من جميع المرشحين الدورة الـ65 ضباط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة. الولوج الآن على رابط ابشر للتوظيف ثم أدخل رقم الهوية الوطنية للاطلاع على نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1442 المبدئية مع الاستعداد لتجهيز جميع الوثائق والمستندات المطلوبة. ونوهت أنه أثناء التقديم للمراجعة يجب التقيد التام بكل الاجراءات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

أهم الوثائق والمستندات المطلوبة عند المراجعة

طباعته نسخة من طلب التقديم الأولي أو نموذج التسجيل عبر منصة ابشر توظيف وتقديمه عند الحضور إلى الكلية.

صورتين من شهادة الثانوية العامة

صورة واحدة من السجل الأكاديمي للطالب.

أيضا صورة واحدة من نتيجة اختبار القدرات العامة.

صورتين من بطاقة الهوية الوطنية.

عشرة صو مقاس 4× 6 للطالب ويكتب خلفها الاسم.

كلية الملك فهد الامنية وأهم تعليمات الحضور للمراجعة

طلبت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية. من جميع المتقدمين المقبولين مبدئياً في كلية الملك فهد الأمنية اتباع التعليمات التالية: –

ارتداء الزي الوطني الرياضي عند الحظور للمراجعة.

التاكد وإظهار الحالة الصحية للطالب من خلال تطبيق توكلنا.

وفي الاخير وصلنا إلى نهاية المقال الذي خصصناه لمعرفة تفاصيل الاعلان الاخير من كلية الملك فهد الأمنية من اجل التحاق الطلبة بالدورة الـ65 من اجل العمل كضابط في احدى المجالات الامنية بالمملكة العربية السعودية. كما انه من الواجب الاستعلام عن النتائج عبر ابشر توظيف.