أسرع تمويل بفترة سداد ميسرة بدون تحوبل الراتب وإيداع فوري لدى منصة سلفة

أسرع تمويل فوري بفترة سداد ميسرة عن طريق منصة سلفة الذي أثبتت نجاحها منذ أنطلاقها لخدمة لكل المواطنين السعوديين حيث توفر لهم سلفة نقدية سريع يتم إيداعها في حساباتهم بطريقة فورية بعد التأكد من توافق جميع الشروط المطلوبة عبر المنصة وتعتمد على الراتب الشهري للعميل المتقدم لها وتمتاز بموافقة الشريعة الإسلامية كما أن التمويل مصرح من البنك المركزي السعودي ويهدف إلى توفير التمويل السريع والفوري بدون تحويل الراتب بهامش ربح تنافسي بخلاف التمويلات الأخرى المتاحة في المملكة العربية السعودية ويتم طلب منصة سلفة السعودي من خلال رابط التقديم على أسرع تمويل شخصي الذي يتراوح ما بين 1000 ريال سعودي ويصل إلى 5000 ريال سعودي بعد موافقة المنصة التي يشرف عليها ساما في المملكة.

كافة الشروط والأحكام اللازمة عند طلب التمويل من منصة سلفة

تشترط منصة سلفة في السعودية توفير بعض الشروط اللازمة لتحقيق الموافقة على طلب التمويل من المنصة بفترة سداد ميسرة حيث يجب أن يكون الدخل الشهري للعميل المتقدم لا يقل عن أربعة ألف ريال سعودي وهناك العديد من الشروط والأحكام التي يجب توفيرها كما يلي بكافة التفاصيل:

منصة سلفة السعودي بالمملكة يمنح التمويل النقدي الذي يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي بشرط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ويحصل على دخل شهري لا يقل عن 4 ألف ريال سعودي.

يتم الموافقة على طلب التمويل من منصة سلفة في السعودية بعد توفير فترة عمل داخل القطاع الحكومي تصل إلى ثلاثة أشهر

كذلك يتم منح التمويل بعد توفير فترة عمل داخل القطاع الخاص تصل إلى ستة أشهر في السعودية.

يطلب التمويل المناسب من منصة سلفة في السعودية أن يكون عمر المتقدم يبدأ من 18 سنة ويصل إلى 60 سنة كحد أقصى للتمويل بالمملكة.

كافة المزايا التي منحتها تمويل منصة سلفة السعودي